'İkilem', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye konuk oluyor

'Sadi Payaslı', 'Songül’ün son günlerde yaşadıklarından sonra onu dışarda yemeğe çıkarmaya karar verir. 'Songül', lüks bir mekana gideceklerini düşünürken 'Payaslı’nın onu getirdiği yere biraz şaşırır ancak ilerleyen saatlerde gittikleri yerin her ayrıntısının 'Payaslı' tarafından ne kadar ince düşünüldüğünü bir kez daha anlar.