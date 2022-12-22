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'İkilem', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye konuk oluyor

SHOW TV’nin beğeniyle izlenen dizisi, yapımını BKM’nin üstlendiği ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümüne sevilen müzik grubu 'İkilem' konuk oluyor. Son dönemin en çok dinlenen şarkılarından biri olan ‘Kaybolurum Gülüşünde’yi 'Sadi' ve 'Songül’ün romantik sahnesinde seslendiren 'İkilem' grubu performansıyla keyifli dakikalara sahne olacak

'İkilem', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye konuk oluyor
'İkilem', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye konuk oluyor
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HABERTURK.COM

'Sadi Payaslı', 'Songül’ün son günlerde yaşadıklarından sonra onu dışarda yemeğe çıkarmaya karar verir. 'Songül', lüks bir mekana gideceklerini düşünürken 'Payaslı’nın onu getirdiği yere biraz şaşırır ancak ilerleyen saatlerde gittikleri yerin her ayrıntısının 'Payaslı' tarafından ne kadar ince düşünüldüğünü bir kez daha anlar.

ROMANTİK YEMEKTE MÜZİK SÜRPRİZİ

'Sadi' ve 'Songül’ün romantik yemeği 'Sadi’nin sürpriziyle devam eder. 'Songül’ün en sevdiği müzik grubu olan ‘İkilem’ ile anlaşan 'Sadi', bir anda grup üyelerini şarkılarını söylemeye davet eder. 'Kaybolurum Gülüşünde' şarkısıyla dans eden 'Sadi' ve 'Songül', birlikte keyifli anlar yaşar.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait, yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV'de.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 2. Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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