Türk Hava Yolları ( THY) uçaklarına ikram hizmeti veren Türk işadamı Atilla Doğudan'ın sahibi olduğu Viyana merkezli Do&Co ile anlaştı. THY, Singapurlu SATS ile iyi niyet anlaşması imzalamış ve görüşmelerin devam ettiğini duyurmuştu. Habertürk yazarı Fatih Altaylı yaşanan süreci yazdı.



İşte Altaylı'nın o yazısı:

THY'de ikram yerli ve milli kaldı

THY, uzunca bir süredir uçaklardaki ikram hizmetleri için Avusturya merkezli ancak aslında bir Türk’e, Atilla Doğudan’a ait Do-Co şirketi ile ortaklık kurmuştu.

Bu şirket yıllardır THY’nin tüm uçuşlarındaki yiyecek içecek hizmetlerini temin ediyordu.

Muhtemelen duymuştunuz.

3. Havalimanı’na taşınma öncesi THY ile Avusturyalı Do-Co arasında bir anlaşmazlık çıktı.

Yeni havalimanında 100 milyon Euro'luk bir yatırım gerekiyordu ve THY ile Do-Co bu yatırım konusunda anlaşmazlığa düşmüşlerdi.

Bunun üzerine de THY, 3. Havalimanında ikram hizmetleri için Singapurlu SATS Şirketi ile ortak yeni bir şirket kurdu.

Yeni havalimanında hizmet yeni şirketten alınacaktı.

Anlaşmanın tutarı 500 milyon dolar civarındaydı ve ilk yatırım için de SATS, 125 milyon dolarlık bir kaynağı Türkiye’de kuracağı tesislere harcayacaktı.

Bu durum Türkiye’de pek çok gazeteci tarafından da eleştiri konusu yapıldı.

Ancak bir ay kadar önce her şey birden bire değişti.

Do-Co’nun sahibi Atilla Doğudan, Ankara’da gerekli yerlere ulaşarak, “Her şeyin yerli ve millisi Do-Co devre dışı bırakılarak Singapurlu SATS ile anlaşmak bu söyleme uygun düşmüyor. Üstelik Do-Co yıllardır ikram alanında çok başarılı ve sürekli ödül alırken...” mesajını iletmeyi başardı.

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Ve bu mesaj kısa sürede etkisini gösterdi.

THY yönetimi, Ankara’dan gelen bir talimatla SATS ile olan anlaşmasını feshetti ve yola Do-Co ile devam kararı aldı.

Böylelikle THY’nin ikramları Avusturya merkezli ama patronu nedeniyle yerli ve milli Do-Co ortaklığı ile devam edecek.





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