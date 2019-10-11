Lüks otomobil denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Rolls-Royce, tarihinin ilk SUV modelini Türkiye'ye getirdi.

Adını bugüne kadar keşfedilmiş en büyük elmas taşından alan Cullinan, tamamı alüminyumdan oluşan platform ile üretiliyor. Bu kapsamda otomobil, ikinci alüminyum Rolls-Royce olma özelliğini taşıyor.

Rolls-Royce Motor Cars Merkez Avrupa ve Doğu Avrupa İletişim Direktörü Frank Tiemann, "Yaşam tarzlarında sınırlamaları kabul etmeyenler için tasarımcılarımız ödünsüz bir otomobil yarattı" diye konuştu.

Otomobilde, ayarlanabilir havalı süspansiyon yer alırken, bu özellik sayesinde modelin bütün arazi koşullarında ilerleyebildiği açıklanıyor. Öte yandan, Cullinan, SUV segmentinde 'üç kutu özellikli' bir yerleşim sunuyor. Buna göre, otomobil içindeki opsiyonel bölme duvarı ile yolcular için bagaj bölmesinden ayrılmış ayrı bir ortam yaratıyor.

Cullinan'ın yeni 6.75 litrelik çift turbolu V12 motorunun dört çeker sistemiyle birlikte 563 beygir (420 kW) güç ve 850 Nm tork ürettiği belirtiliyor.