İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu!
Transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan İlkay Gündoğan, Barcelona'dan kesin olarak ayrılmaya karar verirken, yeni takımı da belli oldu.
Barcelona'da son lig maçının kadrosuna alınmayan İlkay Gündoğan, Katalan devinden ayrılıyor.
Türk asıllı Alman orta sahanın ismi son günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılıyordu.
34 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; İlkay Gündoğan, Manchester City'ye geri dönme kararı aldı.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın İlkay ile görüşme yaptığı ve İngiliz ekibine geri dönmesi için ikna ettiği öne sürüldü.
Deneyimli orta saha, Barcelona ile sözleşmesini feshedip bedelsiz bir şekilde Manchester City'nin yolunu tutacak.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise İngiliz devinin, 34 yaşındaki İlkay Gündoğan ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.
Öte yandan İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, sosyal medya hesabından flaş bir hamlede bulunarak Barcelona'yı takibi bıraktı.
Sara Arfaoui'nin bu hamlesi, İlkay'ın Barça'dan kısa süre içinde ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
İlkay, Barcelona'da geçtiğimiz sezon 51 resmi maça çıkarken, 5 gol atıp 14 asist yaptı.
Türk asıllı Alman yıldız, Manchester City forması altında 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, 2 İngiltere Federasyon Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 2 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.