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        Haberler Magazin İlker Aksum: Şinasi'yi yaşatacağım

        İlker Aksum: Şinasi'yi yaşatacağım

        İlker Aksum, çekimleri olduğu için Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamamasını eleştirenlere tepki gösterdi; "Lütfen 'Paranın kölesi olmuşsunuz' demeyin. Yazıklar olsun! Ne zaman gördünüz benden böyle bir şey?"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 22:06 Güncelleme: 16.03.2025 - 22:23
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        "Şinasi'yi yaşatacağım"
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        İlker Aksum, dizi çekimi olduğu için perşembe günü hayatını kaybeden meslektaşı ve arkadaşı Şinasi Yurtsever'in cumartesi günkü cenazesine katılamadı. Aksum, konuyla ilgili açıklamada bulunarak; "Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever'in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet" dedi.

        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü Haberi Görüntüle

        İlker Aksum'un bu açıklamasına bazı sosyal medya kullanıcıları; "Paranın kölesi olmuşsunuz" şeklinde eleştiride bulundu. Aksum, söz konusu eleştirilere tepki göstererek şunları söyledi; "Dün bir yayın yaptım, Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamadığım için mesleğime serzenişte bulundum. Sağ olun, yüz binler baş sağlığı diledi. Fakat bazı yorumlarda da 'Sizin dünyanız böyle, yapımcılar şöyle... Siz paranın kölesisiniz' gibi şeyler vardı. Benim yapımcımın haberi dâhi yok. Ben başıma ne geleceğini biliyorum, burada tecrübe konuşuyor. Ben ‘150 kişi para alamayacak’ dedim. Hayır, aileleriyle beraber 500'ü buluyor. Biz bölüm başına kazanıyoruz. Bu olmayacaktı. Diyorlar ki 'Sen karşılasaydın' karşılasam bile bunun bizim elimizde olmayan tarafları var. Ben Şinasi'mi yaşatacağım, üzüntümü telafi edeceğim... Şinasi'me ben kendimi affettireceğim. Lütfen ‘Paranın kölesi olmuşsunuz’ demeyin. Yazıklar olsun! Ne zaman gördünüz benden böyle bir şey? Kaç yıldır bu işin içindeyim, ne zaman paranın kölesi oldum. Ne zaman ben para için yalakalık yaptım. Hayır, kabul etmiyorum bunu, hiç kimseye laf etmenizi kabul etmiyorum."

        İlker Aksum

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        #Şinasi Yurtsever
        #ilker aksum
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