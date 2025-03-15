Şinasi Yurtsever'e veda günü

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, perşembe günü tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti. Zafer Algöz, meslektaşı Şinasi Yurtsever'in vefatını, "Yine ailemizden birini yitirdik… Çok üzgünüm… Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin..." sözleriyle duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı taziye mesajında; "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. REKLAM

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Şinasi Yurtsever, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Yurtsever için Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni gerçekleştirildi.

Şinasi Yurtsever'in annesi Güler Yurtsever, merhum oğlunun meslektaşları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Oyuncunun eşi Ferihan Kaya Yurtsever, taziyeleri gözyaşları için kabul etti.

Ahmet Kural, Engin Günaydın, Zafer Algöz, Kerem Kupacı, Ferit Aktuğ, Bahar Şahin, Sadi Celil Cengiz, Selçuk Aydemir, Sarp Apak, Ruhi Sarı, Cem Gelinoğlu, Metin Keçeci, Bora Akkaş, Devin Öz gün Çınar, Onur Buldu ve Hakan Meriçliler gibi oyuncular da veda törenine katıldı.

Engin Günaydın, gözyaşlarına boğuldu. Ahmet Kural, dostu ve rol arkadaşının veda töreninde konuşmakta zorluk çekti. Ahmet Kural: Daha oyunculuk yapmadan önce 2006 yılında buralarda bir mekânda karşılaşmıştım kendisiyle. Çok büyük hayranı olduğumu söylemiştim. Sonra 2009 yılında dizi çekmeye gittik. Orada her hafta sonu bekliyordum gelsin diye. Hepimizin başı sağ olsun.