Şinasi Yurtsever için o mucize gerçekleşmedi

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseri nedeniyle dün akşam saatlerinde 51 yaşında hayatını kaybetti. Yurtsever'in vefatı, meslektaşlarını ve hayranlarını derin bir üzüntüye sevk etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı taziye mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi; "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Şinasi Yurtsever, geçtiğimiz yıl, 'Hücreler' adlı tiyatro oyunu vesilesiyle Engin Günaydın ve Cengiz Bozkurt ile birlikte Habertürk'e bir röportaj vermişti.

Şinasi Yurtsever, o günlerde mide kanseri değildi. Tamamen oyunun konusuyla ilgili sorduğum bir soruya; Bazen tıbbın bile 'mucize' dediği durumlar olabiliyor. Sağlık sektöründe; 'iyileşmez' denilen bir hasta iyileşebiliyor" şeklinde cevap verdi. Ne yazık ki o mucize kendisi için gerçekleşmedi. Yaşının genç, hayata bağlı bir kişiliği olması ve doktorlarının tüm çabasına rağmen Yurtsever, hayata tutunamadı.

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• Mutlaka, her sahneye çıktığınızda heyecan yaşıyorsunuzdur ama ilk oyunun heyecanı daha mı farklı, daha mı yüksek olur?

Ben çok keyif aldım. Engin ve Cengiz ağabeyle oynamak benim için ekstra bir keyif. Aslında genel provada bütün stresimi, heyecanımı bir nebze atmıştım ama ilk oyunda ekstra bir heyecan vardı. Prömiyer olduğu için ve Engin’in dediği gibi seyircilerin reaksiyonlarını ilk defa gördüğümüz için nerede, nasıl reaksiyonlar alındığını biz de ilk defa ilk oyunda fark ettik. Oynadıkça bizde de ona göre bir rahatlama oluyor ama ben, ilk oyundan çok keyif aldım. Ufak tefek şeylerin dışında da gerçekten hiç teknik sorun yaşamadık. Bir de seyircilerin gülmesi, oyuncuyu ve sahneyi ekstra yükselten ve motive eden bir durum. Provalarda hiç tahmin etmediğimiz, hiç beklemediğimiz bir yerde de iyi anlamda tepkiler geldi. Seyircilere oynamak gerçekten keyifli. Prova sürecinde yaşayamadığımız duyguyu ilk oyunda fazlasıyla yaşadık. O yüzden keyif aldım.

Engin Günaydın - Cengiz Bozkurt - Şinasi Yurtsever • Teklif geldiği zaman, ‘Hücreler’ oyununun hangi özellikleri sizi etkiledi? Senaryoyu Engin, 20 yıl önce ilk yazdığında okumuştum. Ondan sonra araya çok zaman girdi. Sonra Engin beni aradı; "Ben de unuttum, hiçbir şey hatırlamıyorum" dedim. Sonra okuyunca metnin çok değiştiğini fark ettim. Bayağı bir güncellemiş. Dediği gibi yeni karakterler eklemiş, biraz daha günümüze yakın daha başka bir metin gördüm. Özü aynıydı ama çok güncellenmiş bir metindi. Bir de Cengiz ağabeyden bahsetti ve zaten Engin'in kendisi de oynuyor. Ben de büyük bir iştahla kabul ettim. Ben ‘Profesör Nöron’ karakterini oynuyorum. Okuduğum zaman da zaten, bu rol bana uygun, ben bu rolü oynarım, dedim. O şekilde dâhil oldum. REKLAM • Bir yandan da iyilerle - kötüler arasındaki savaşı anlatıyor değil mi? Sizce iyilerle kötüler arasındaki savaş neden bir türlü bitmiyor ve sizce kim kazanıyor? “İyiler; kötüler kadar cesur olursa, her şey hallolur” sözü hoşuma gidiyor. Kötülerin o gücü elde etmesinin getirdiği, her şeyi yapabilme cesareti ve kararlılığı var. İyiler de genelde mağdur olan, haksızlığa uğrayan oluyor. Dolayısıyla bir şeylerin düzelebilmesi için iyilerin, kötüler kadar cesur olması gerekiyor. Cengiz ağabeyin dediği gibi, tarihe, ekonomiye, siyasete baktığımızda da eskiden beri kötüler kazanıyor. Bizim oyunumuzda organizmanın başına gelenlerin aşağıda yarattığı durumlar da var. Sadece iyiler - kötüler savaşı değil, ekstra öyle bir durum daha var. Aslında sadece onu anlatmıyoruz. Organizmanın başına gelen şeyin hücrelerde yarattığı durumlar da var. Tahribat var, psikolojik etkisi var, fizyolojik etkisi var...