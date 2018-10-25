Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sistemini baştan aşağı yenileyecek bir çalışma açıkladı. O detayları Eğitim Vizyon Belgesini hazırlayan ekipten biri olan TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Nazım Maviş, HABERTÜRK'e anlattı.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞECEK Mİ?

TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Nazım Maviş, "Vizyon Belgesinin içinde bununla ilgili net bir husus olmamakla birlikte ilkokula başlama yaşının 68 aya çekilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu. Asıl temel hedef, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilecek olması. Bu çok önemli bir husus çünkü özellikle uluslararası sınavlarda PISA, TIMMS gibi OECD ülkelerinin katıldığı ve o ülkelerin eğitim düzeylerinin araştırıldığı, buralardaki başarı ya da başarısızlıkların nedenleri üzerine odaklanıldığı bu sınavların sonuçlarına baktığımızda, bu sınavlarda başarı çıtasının yüksek olduğu öğrencilerin okul öncesi eğitimin zorunlu olduğu ve çocukların iyi bir okul öncesi eğitim aldığı ülkeler olduğunu görüyoruz. O açıdan ilkokula başlama yaşının yukarı çekilmesinin yanında 5 yaşından itibaren okul öncesinin zorunlu kapsama alınması bence Türkiye açısından önemli bir husus.

Aslında hükümetin milli eğitim politikaları içerisinde temel hedeflerden bir tanesi okul öncesi eğitimde yüzde 100'e ulaşacak bir noktaya varmaktı. Bu vizyon belgesinde üç yıla yayılmış bir periyot içerisinde okul öncesi eğitim zorunlu hale gelecek" dedi.

NASIL İŞLEYECEK?

Maviş, "5 yaştan itibaren bütün ana okulu eğitim çağında olan öğrencilerimizin hepsi okula başlamış olacak. Buradaki temel zorluğumuz; kırsal alandaki öğrencilerin okul öncesi eğitimiyle ilgili hizmet götürme problemiydi. Bununla ilgili de yine vizyon belgesinde özellikle kırsal alandaki çocuklarımızın okul öncesi eğitimden faydalanabilmeleri için desteklenmeleri hem ekonomik hem fiziksel altyapı hem de bu öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimiyle ilgili engellerin kaldırılması konusunda bakanlık bir hedef ortaya koyuyor. Bu açıdan bakıldığında bizim okul öncesi eğitimde hedeflerimize ulaşmamızdaki temel engellerden biri kırsal alandaki çocuklarımızın eğitime erişimiydi. Ama sağlanacak desteklerle birlikte 2021 eğitim ve öğretim yılına kadar sağlanmış olacak" diye konuştu.

"Okul öncesi eğitimin yüzde 100'e çıkarılması demek, beraberinde yeni derslik ihtiyacı ve yeni öğretmen ihtiyacı anlamı da taşıyor" diyen Maviş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu açıdan üç yıllık bir periyoda yayıldı. Yüzde 100'lük bir hedefe ulaştığımızda, devamında gelen eğitim yıllarında öğrencilerimizin başarı çıtasının, kendine olan güvenlerinin, kendilerini geliştirme kabiliyetlerinin çok daha ileri bir düzeye taşınabileceğine ihmal veriyorum.

Çünkü PISA ve TIMMS sınavlarında başarı ve başarısızlıkların nedenleri bilimsel yöntemlerle araştırılıyor ve başarılı öğrencilerin çok önemli bir kısmının okul öncesi eğitim alan öğrenciler olduğu çok net tespit ediliyor."

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