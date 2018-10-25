Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA'nın Editör Masası'na konuk oldu. Selçuk, öğretmenlere 3600 ek gösterge ile ilgili "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Türkiye'nin eğitim meselesini bir yoluna koyduğumuzda bizim işimiz bitmiyor, asıl işimiz o zaman başlıyor. Mecazi olarak, yoğun bakımdan çıkalım sonra dünya ile mücadele etme imkanımız doğsun." dedi.

"NE TÜR SORULAR ÇIKACAĞINI HER AY YAYIMLAYACAĞIZ"

Selçuk, "LGS sınavından dün örnek sorular yayımladık. Hangi dersten, ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız." ifadesini kullandı.

Liselere geçişin bir kademeler arası geçiş meselesi olmadığını, meselenin bir çocuğun hayatıdır, geleceği olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Biz burada sınavın adını değiştirsek, sınavın tekniğini, yöntemini değiştirsek inanın bir mesafe alamayız." şeklinde konuştu.

"OKULLARIMIZ ARASINDA FARK ÇOK FAZLA"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İmkanları en iyi olan okulumuzla imkanları en kötü olan okullarımız arasındaki fark çok yüksek. Yüzde 60'ların üzerinde bir fark var okullarımızın imkanları arasında." diye konuştu.

Selçuk, "İlk kez felsefesiyle, teorisiyle, yöntemiyle, tekniğiyle bütünsel bir sistem yaklaşımı içerisinde bir sistemin bütün alt sistem ve birleşenlerinin eş zamanlı olarak dönüştürülmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKUL SAYISINI AZALTMAK"

Bakan Selçuk, "(LGS) Sonuçta ulaşmak istediğimiz yer, belli bir süre sonra sınavla öğrenci alan okul sayısını azaltmak... Seneye cüzi bir miktarda olacak ama 3 sene içerisinde yaklaşık yüzde 40 kadar azalacaktır."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, meselenin çocuğu ölçmek değil, sistemi ölçmek olduğunu ifade etti.

"ÖĞRETMEN, 657'NİN İÇERİSİNDE SIKIŞMIŞ VAZİYETTE"

Öğretmenlik Meslek Kanunu konusuna değinen Selçuk, "Öğretmen, 657'nin içerisinde sıkışmış vaziyette. Kendisine özel kanun yok. Halbuki bunların ataması, yükselmesi, disiplin meselesi, kariyer meselesi, ek göstergesi, tazminatları hepsi aslında özelleşmeli." sözleriyle devam etti.

Selçuk, "3600 ek göstergesiyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, öğretmenlere teşvik sistemi uygulamasıyla ilgili "kuruşu kuruşuna" hesaplamaları olduğunu ve simülasyon çalışması yaptıklarını bildirdi.

"DERS SAATİNDE DEĞİL AMA DERS ÇEŞİDİNDE AZALMA OLUR"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Ders saatlerinde çok büyük bir azalma olmaz ama ders çeşidinde azalma olur" dedi.

"TENEFFÜSLER ASLINDA BİZİM EN ÖNEMLİ DERSLERİMİZ"

Bakan Selçuk, "Teneffüsler aslında bizim en önemli derslerimiz. Çünkü çocuklar teneffüslerde çok şey öğreniyor, paylaşıyor, sosyalleşiyor, problem çözmeyi öğreniyorlar" diye konuştu.

"5 YAŞINDA İLKOKULA BAŞLANMAZ"

Selçuk, "5 yaşında ilkokula başlanmaz. Bizim bunu yeniden tanzim etmemiz gerek. Burada önümüzdeki yıl bir düzenleme yapılacak" ifadelerini kullandı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MAAŞLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Selçuk, ücretli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmanın yılbaşından sonra hayata geçmesini beklediklerini söyledi.

ANDIMIZ KARARI İLE İLGİLİ

Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile ilgili konuşan Selçuk, "Hukuki süreç yürüyor. Burada oturup da bir şekilde ateş etmenin, 'Bu böyledir, bu böyle değildir' demenin benim hem tabiatım icabı hem de şu arada eğitimin menfaati icabı, bunun bir hukuki süreç olduğunu söylemekle iktifa ediyorum" dedi.

"MESLEK LİSELERİ İÇİN GENEL BECERİ TESTİ OLUŞTURUYORUZ"

Meslek liseleri için genel beceri testi oluşturduklarını söyleyen Selçuk, "Mesleki ve teknik eğitimi öne çıkaracağımız, pozitif ayrımcılık yapacağımız çok özel bir dönem başlıyor" diye konuştu.

"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİMİZ TAYİN İSTEME HAKKINA SAHİP OLACAK"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "2016 yılında atanmış sözleşmeli öğretmenlerimiz, dördüncü yılını bitirdiğinde şu anki kadrolu öğretmenlerimiz gibi tayin isteme ya da başka haklara sahip olacak." dedi.

"DERSHANE ARAYIŞINI ORTADAN KALDIRMAK BİZİM TAAHHÜDÜMÜZ"

Selçuk, "Dershane arayışını ortadan kaldırmak bizim taahhüdümüz. Bunu yaparken çocuğa Türkiye'nin en iyi öğretmenleriyle karşılaşma fırsatı vereceğiz" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Üniversite sınavı, üniversitede gerekli bilgileri yoklayan sınavdır. Bunun orta vadede oraya doğru evrilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"MUHALEFET İHTİYACININ ÇOCUKLARIMIZ ÜZERİNDEN GİDERİLMESİNE KARŞIYIM"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "(İmam hatip okulları) Ben insanımızın muhalefet ihtiyacını çocuklarımız üzerinden gidermesine karşıyım. 'Şu çocuklar, bu çocuklar', böyle bir tartışma benim karakterime uygun değil" dedi.

"YABANCI DİL EĞİTİMİNDE HERKESE AYNI TEKNİK UYGULANMAZ"

Yabancı dil eğitiminde herkese aynı tekniği uygulayarak başarı sağlanamayacağını belirten Bakan Selçuk,"Hikaye temelli, proje temelli, tiyatro ile yabancı dil öğrenme gibi yaş gruplarına göre tekniğin, stratejinin değiştiği, esnek ve modüler bir yapıya ihtiyacımız var. Önümüzdeki 2 yıl içinde 5 ya da 6 çeşit yabancı dil öğretme yaklaşımını pilot olarak Türkiye'nin değişik okullarında uygulayacağız" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Vizyon dokümanının en güçlü tarafı, burada söylenen her şeyin fizibilitesinin yapılmış olmasıdır. Bunun parası var, bunun projesi var, bunun siyasi iradesi var. Bunun hiçbir dönem olmadığı kadar bir toplumsal kabul alanı var" ifadelerini kaydetti.

"ÖZEL ÖĞRETİME VERİLEN BU TEŞVİKLER VERİLMEYECEK"

Bakan Selçuk, önümüzdeki süreçte, özel öğretime verilen bu teşviklerin verilmeyeceğini, bunu daha önce ilan ettiklerini bildirdi.

"MESLEKİ EĞİTİMDE ÖNÜMÜZDEKİ YIL MODÜLER YAPIYA GEÇİYORUZ"

Selçuk, "Mesleki eğitimde hemen önümüzdeki yıl modüler yapıya geçiyoruz çünkü orada elimizdeki birçok şey hazır" dedi.

"OKUL GELİŞİM BÜTÇESİ HER OKULA STANDART VERİLMEYECEK"

Bakan Selçuk, "Okul gelişim bütçesi her okula standart verilmeyecek, ihtiyaca göre farklılaşan bir endeks üzerinden saptanacak" şeklinde konuştu.

"SİSTEMDE TIKANMA OLUŞUYOR"

Selçuk, "Yüz binlerce insana para vererek formasyon alma imkanı verdiğimizde onları gereksiz bir beklentiye sokuyoruz, sistemde tıkanma oluşuyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Meslek lisesi üretimlerinde Hazine payını yüzde 1'e düşürerek rekabet gücünü artıracağız ve bu okulları 10 kat, 20 kat, belki 100 kat daha fazla üretimin içine sokacağız, belki bir yılın içerisinde." şeklinde konuştu.

Selçuk, okul müdürleriyle ilgili bir kadro ihdas etmeyi planladıklarını, taslak kanununun hazır olduğunu açıkladı.

Bakan Selçuk, "YÖK Başkanımızla konuştuk ve karar verdik. Öğretmenlik hakkını kim elde ettiyse, öğretmenlik mesleği uzman programını onlar alacak" dedi.

"OKUL KANTİNLERİNDEKİ HER BİR ÜRÜN UZMAN HEYETİN DENETİMİNDEN GEÇECEK"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okul kantinlerindeki her bir ürün, bir QR kod çerçevesinde uzman heyetin denetiminden geçecek" diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Ödevin çeşidini, tabiatını, veriliş biçimini, anlamını değiştirmek istiyoruz. Bu, ödevin mahiyetinin de değişmesi anlamına gelir." ifadesini kullandı.

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