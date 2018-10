Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi toplantısında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"2023 Eğitim Vizyonu Belgemizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Eğitim-öğretim önceliklerimizin en başında yer almıştır. 7,5 milyar liradan 92,5 milyar liraya bakanlığımızın bütçesini yükselttik. Göreve geldiğimizde 8 yıllık kesintisiz eğitim, katsayı gibi nice sorunları kucağımızda bulduk. Öncelikle zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık 4+4+4 şekline dönüştürdük. Üniversiteye girişte adaletsizliğe yol açan uygulamaları kaldırdık. Fatih Projesi'yle okullarımızın ve öğrencilerimizin teknolojik altyapısını geliştirdik. 290 bine yakın yeni derslikle kalabalık sınıfları büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Toplam öğretmen sayımızı 920 binin üzerine çıkardık. Spor salonundan laboratuvara kadar çok önemli hizmetleri devreye aldık. Ders kitaplarını tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak verdik. Eğitim-öğretim konusunda çok büyük yatırımlara imza attık. Müfredattan sınav sistemlerine kadar farklı projeleri hayata geçirmiş olmamıza rağmen, arzu ettiğimiz ilerlemeyi kaydedemedik.

Bugün tanıtımını yaptığını yaptığımız atılımla istediğimiz seviyeye çıkacağımıza inanıyorum. Bizim gözümüzde eğitim-öğretim meselesi özünde bir insan meselesidir. İnsana dair her şeyi eğitimin içinde bulmak mümkündür. Hayatımızı ilme adamak hepimizin görevidir. Tarihimize baktığımızda ecdadımızın inşa ve ihya ettiği şehirlerine dünyanın her yerinden ilim insanlarını topladıklarını görüyoruz. Her mesele gibi eğitim de içinden çıktığı toplumun vasatını yansıtır. Milletler eğitime kendi renklerini verirken orada dünyaya söyleyecek sözlerini de ifade ederler.

Türkiye'nin sorunu geçmişte uzun zaman eğitimin insanı geliştiren değil, insanı formatlayan bir mekanizma olarak görülmüş olması. Bu çarpık anlayış nesillerimizin heba edilmesine, yeteneklerin körelmesine yol açmıştır. Biz çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldururken, onların gönüllerini doyurmayı ihmal ettik. Böyle olduğu için o diplomalar hep yetersiz kaldı.

Geçmişte FETÖ gibi terör örgütleri eğitim sistemimizin eksiğini kullanarak toplumumuzu ele geçirmeye çalışmıştır. PKK'nın insan gücünün kaynağı da eğitim sistemimizin boşluklarıdır. 18 başlıklı Eğitim Vizyonu'nun işe insandan başlıyor olmasını isabetli buluyorum.

DERSHANELERİN DURUMU

Eğitimde bugüne kadar attığımız adımlardan istediğimiz sonuçları alamamamızın muhasebesini kendi içimizde yaptık. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi hazırlanırken, geçmişteki çalışmalar da değerlendirildi. Bu süreklilik içinde maziden atiye köprü kuran esnek ve geleceğe ilişkin beklentileri karşılayan bir çalışma ortaya çıktığına inanıyorum. Bunun güncellenmesi gayet tabiidir.

Herhangi bir yatırım yanlış yapıldığında para ve zaman kaybedilir. Eğitimde bir yanlış yapıldığında nesiller asırlar kaybediyor. Attığımız her adımı dikkatle hesaplamak, analiz etmek, hayata geçirmek zorundayız. Eğitim işi aceleye gelmez. Eğitim işi ertelenemez. Dershane meselesi bunun en çarpıcı örneğidir. Ne yazık ki bu geç başarıldı. FETÖ'ye yılda 1-2 milyar para kazandırıldı. Devletimiz için tehdide, velilerimiz için büyük bir yüke dönüşen bu defteri kapatmadan rahat yüzü göremeyeceğiz.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÇIKARILACAK

Eğitim deyince öğretmenlerimize ayrı bir parantez açmazsak, hem konuyu eksik bırakmış hem de bu mesleğe haksızlık etmiş oluruz. Bizim gözümüzde sayıları 920 bini bulan öğretmenlerimiz bayrağımızın dalgalandığı her yerde görev yapan birer kahramandır. Öğretmelerimize en kıymetli hazinemiz olan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı emanet ediyoruz. Bugünümüze ve geleceğimize dair hangi hedefleri belirliyorsak, hepsinin gizli öznesi öğretmenlerimizdir. Önümüzdeki dönemde öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacak. Öğretmenlerimizin hem çalışma şartlarını hem de birikimlerini uygun seviyeye taşımakta kararlıyız. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. Toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Böylece 1. sınıfta öğrencileri devralan öğretmenimiz 4 yıl sonra görev süresini tamamlayabilecek. Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz, bu eğitimi bakanlığımız verecek. Tüm öğretmenlerimizin bilgi ve becerilerini uygun seviyeye çıkaracağız. Anaokulu eğitimini altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz.

Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile velilerimizi ortak gaye için çalışan ayrılmaz parçaları olarak görmek istiyoruz. Çocuklarınızı merdiven altına teslim etmeyin. Çocuklarınızı hafta sonu kurslarına teslim etmeyin. Bizim sistemin girdilerini ve süreçlerini değiştirmemiz lazım ki sonuçlar farklı olabilsin.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ