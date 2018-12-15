Edinilen bilgiye göre A.B. yönetimindeki araçtan Orhaniye Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde havaya ateş edildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri söz konusu aracı aynı cadde üzerinde görünce durdurmak istedi. Ancak sürücü polisin dur ikazına aldırış etmeden kaçmaya başladı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Nefes kesen kovalamaca sonucu şahıslar İsaören Mahallesi'ne doğru durmadan yollarına devam etti. Jandarma bölgesine kadar polisler şahısları takip ederken sürücü, aşırı süratle birlikte direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde olan otomobile çarptı. Çarpılan otomobil kahvenin bahçesine fırlarken olay sırasında dışarda kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Aracını bırakıp kaçan sürücü ile yanında bulunan arkadaşı S.B, kovalamaca sonucu mahalleli tarafından kısa sürede yakalanarak polise teslim edildi. İHA'nın haberine göre; her iki şahıs gözaltına alınırken sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Araçta yapılan aramada ise kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şahısların hastanedeki sağlık kontrollerin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

"ARAÇ OLMASAYDI KAHVEYE GİRERDİ"

Kaza'da hurdaya dönen aracın sahibinin kardeşi Adem Turan, biz içerde oturduğumuz sırada aniden büyük bir gürültü duyduk ve dışarıya çıktığımızda aracımızı bu halde gördük. Arabamıza çarpan şahısların alkollü oldukları için polisten kaçtıklarını öğrendik. Araba olmasaydı şahıslar bu süratle direk kahvenin içerisine dalacaktılar" diye konuştu.

Öte yandan kazaya karışan şahısların aracı, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaza yerinden alınarak detaylı arama için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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