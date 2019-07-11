İngiltere Merkez Bankası (BoE) 4 ve 13 Temmuz tarhihli toplantıları sonrasında, ülkenin bankacılık ve finans sisteminin anlşamasız bir Brexit´e ve olası ticaret savaşının olumsuz etkilerine hazır olduğunu duyurdu.
BoE yetkilileri ekonomik bozulma risklerine işaret ederken bankanın yarı yıl raporunda cari dengede Kasım ayından bu yana güçlenme olmadığı belirtildi.
BoE´dan yapılan açıklamada, kurumsal sektörün, Avrupa Birliği´nden müşterileri konusunda Brexit hazırlıkları yapmaları gereğine işaret edilirken, karşı taraftan benzer önlemler alınmaması durumunda "bazı aksaklıklar" olabileceği ifade edildi.
BoE´ın Nisan ve Mayıs ayına dair risk anketlerinde finansal sisteme güvenin yıllık 7.0 puan artışla yüzde 31´e yükseldiği görüldü.
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