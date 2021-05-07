İngiltere'deki seçimlerde Muhafazakâr Parti üstünlüğü 0:00 / 0:00

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İngiltere'de 48 milyon seçmenin yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gittiği seçimlerde İşçi Partisinin 10 yıldır hakimiyeti altındaki Kuzey İngiltere'deki Hartleepol'da Muhafazakâr Parti galip çıktı.

Bölgede İşçi Partisinin iktidarını seçim sonucuyla kıran Muhafazakâr Parti, muhalefeti destekleyen bölgeler üzerindeki kontrolünü eline almış oldu.

İşçi Parti hakimiyetinin kırılması imkansız olarak görülen bölgede, seçim sonuçları İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve partisi Muhafazakâr Parti’nin parlamentodaki yerini daha da sağlamlaştıracak. Diğer yandan seçim sonuçları kaybeden ana muhalefet İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer üzerindeki baskıyı arttıracak.

Muhafazakâr Parti Eş Genel Başkanı Amanda Milling, cuma günü yaptığı açıklamada sonucun tarihi olduğunu vurguladı.

KIZIL DUVARIN ÇÖKÜŞÜ MÜ?

Muhafazakâr Parti adayı toplamda 15,529 oyla İşçi Partisi adayına karşı zafer kazandı, sandıktan İşçi Partisi’ne 8,589 oy çıktı.

Hartlepool bölgesi milletvekilliği için yapılan seçimler, hükûmet ve ana muhalefetteki İşçi Partisi açısından da önemli bir yere sahip.

Muhafazakâr Parti’nin bölgedeki adayı Jill Mortimer, İşçi Partisi’nden aday Paul Williams ve bağımsız aday Sam Lee yarıştı.

BORIS JOHNSON'DAN DESTEK

Perşembe günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Boris Johnson, ''Muhafazakarlara oy verin ve Hartlepool'un ihtiyaç duyduğu olumlu değişikliği sağlayın'' ifadeleriyle Muhafazakâr Parti adayı Jill Mortimer'a destek vermişti.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 5, 2021

BBC'nin aktardığı haberde Covid-19 gölgesindeki seçimler kapsamında:

İngiltere'deki 143 belediyenin yaklaşık 5 bin meclis üyesi (kısmi yerel seçim)

Londra Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 25 üyesi

İngiltere'de başkent Londra dahil 13 kentin belediye başkanları

39 ilin emniyet politikaları ve kolluk gücünden sorumlu kişiler

İngiltere'de Hartlepool seçim bölgesinde yeni milletvekili

İskoçya Parlamentosu'nun 129 üyesi

Galler Parlamentosu'nun 60 üyesi seçilecek.

Covid-19 nedeniyle karmaşıklaşan seçim sürecinde diğer bölgelerin sonuçlarının birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.