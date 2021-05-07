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Kuzey İngiltere'de Hartleepol seçimlerini Muhafazakâr Parti kazandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Muhafazakâr Partisi Kuzey İngiltere’deki Hartlepool’daki seçimlerde galip çıktı.

Kuzey İngiltere'de Hartleepol seçimlerini Muhafazakâr Parti kazandı
İngiltere'deki seçimlerde Muhafazakâr Parti üstünlüğü
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Reuters

İngiltere'de 48 milyon seçmenin yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gittiği seçimlerde İşçi Partisinin 10 yıldır hakimiyeti altındaki Kuzey İngiltere'deki Hartleepol'da Muhafazakâr Parti galip çıktı.

Bölgede İşçi Partisinin iktidarını seçim sonucuyla kıran Muhafazakâr Parti, muhalefeti destekleyen bölgeler üzerindeki kontrolünü eline almış oldu.

İşçi Parti hakimiyetinin kırılması imkansız olarak görülen bölgede, seçim sonuçları İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve partisi Muhafazakâr Parti’nin parlamentodaki yerini daha da sağlamlaştıracak. Diğer yandan seçim sonuçları kaybeden ana muhalefet İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer üzerindeki baskıyı arttıracak.

Muhafazakâr Parti Eş Genel Başkanı Amanda Milling, cuma günü yaptığı açıklamada sonucun tarihi olduğunu vurguladı.

KIZIL DUVARIN ÇÖKÜŞÜ MÜ?

Muhafazakâr Parti adayı toplamda 15,529 oyla İşçi Partisi adayına karşı zafer kazandı, sandıktan İşçi Partisi’ne 8,589 oy çıktı.

Hartlepool bölgesi milletvekilliği için yapılan seçimler, hükûmet ve ana muhalefetteki İşçi Partisi açısından da önemli bir yere sahip.

Muhafazakâr Parti’nin bölgedeki adayı Jill Mortimer, İşçi Partisi’nden aday Paul Williams ve bağımsız aday Sam Lee yarıştı.

BORIS JOHNSON'DAN DESTEK

Perşembe günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Boris Johnson, ''Muhafazakarlara oy verin ve Hartlepool'un ihtiyaç duyduğu olumlu değişikliği sağlayın'' ifadeleriyle Muhafazakâr Parti adayı Jill Mortimer'a destek vermişti.

BBC'nin aktardığı haberde Covid-19 gölgesindeki seçimler kapsamında:

  • İngiltere'deki 143 belediyenin yaklaşık 5 bin meclis üyesi (kısmi yerel seçim)
  • Londra Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 25 üyesi
  • İngiltere'de başkent Londra dahil 13 kentin belediye başkanları
  • 39 ilin emniyet politikaları ve kolluk gücünden sorumlu kişiler
  • İngiltere'de Hartlepool seçim bölgesinde yeni milletvekili
  • İskoçya Parlamentosu'nun 129 üyesi
  • Galler Parlamentosu'nun 60 üyesi seçilecek.

Covid-19 nedeniyle karmaşıklaşan seçim sürecinde diğer bölgelerin sonuçlarının birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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