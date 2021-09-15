İngiltere'de kabine revizyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İngiltere'de kabine revizyonu

İngiltere'de Başbakan Boris Jonhson hükümetinin ilk kabine değişikliğinde Dışişleri, Savunma, Adalet, İskan, Uluslararası Ticaret ve Eğitim bakanlıkları görevlerinde değişikliğe gidildi.

İngiltere'de kabine revizyonu
İngiltere'de kabine revizyonu
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Başbakanlıktan yapılan açıklamalar ve bakanların kendi sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarına göre Adalet Bakanı Robert Buckland, İskan Bakanı Robert Jenrick ile Eğitim Bakanı Gavin Williamson, yeni kabinede kendilerine yer bulamadı.

Başbakanlıktan yapılan ilk açıklamada, "toplumun önceliklerine hizmet etmeyi temin edecek" bir ekibin kurulmasının amaçlandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Adalet Bakanlığına getirilirken, Başbakan Yardımcılığı görevini korudu.

Adalet Bakanı Buckland, karar sonrası Twitter hesabından, hizmet etmenin kendisi için bir onur olduğunu ifade ederek, "Başardığım her şeyle derinden gurur duyuyorum. Bir sonraki maceraya." açıklamasını yaptı.

MUHALEFET RAAB'IN İSTİFASINI İSTİYORDU

Raab'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'in geçen ay Taliban'ın eline geçerken tatilde olduğu ve tahliyeler için gerekli telefon görüşmesini yapmadığı ortaya çıkmış ve muhalefet istifasını istemişti.

Raab'dan boşalan Dışişleri Bakanlığı'na ise Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss getirildi. Truss aynı zamanda Theresa May başbakanlığındaki hükümetlerde ilk kadın Adalet Bakanı olarak da görev yapmıştı.

Fransa üzerinden olan göçmen akışı nedeniyle ismi görevden alınabilecekler arasında gösterilen İçişleri Bakanı Priti Patel, koltuğunu korumayı başardı. Maliye Bakanı Rishi Sunak da görevine devam edecek.

Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) zorluklarına rağmen eğitimde öncülük ettiğim reformlardan gurur duyduğunu belirterek, Başbakan ve hükümeti desteklemeye devam edeceğini duyurdu.

Williamson, salgını sırasında sene sonu sınavlarla ilgili yaşanan karışıklık nedeniyle eleştiri altındaydı.

Jenrick, bakanlığındaki herkese çalışmaları, özverileri ve dostlukları için teşekkür ederek, "Başardığımız her şeyden büyük gurur duyuyorum. Başbakan'ı ve hükümeti elimden gelen her şekilde desteklemeye devam edeceğim." değerlendirmesini yaptı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trump, Genelkurmay Başkanı'nın Çin'le yaptığı iddia edilen gizli görüşmeleri "vatana ihanet" olarak niteledi
DÜNYA Trump ABD Genelkurmay Başkanı'nı 'vatana ihanetle' ...
AB, 7 ülkeyle daha Covid-19 sertifikalarının karşılıklı tanınması için karar aldı
DÜNYA AB, 7 ülkeyle daha Covid-19 sertifikalarını ...
Almanya’nın seçim komisyonunun internet sitesi hacklendi
DÜNYA Alman seçim komisyonu sitesi hacklendi
Rapor: Birçok ülke iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kalıyor
DÜNYA "Birçok ülke iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz ...
Afgan kadın futbol takımı, ülkeyi terk ederek Pakistan'a gitti
DÜNYA Afgan kadın futbol takımı ülkeyi terk etti
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: NATO ile diyaloğa hazırız
DÜNYA Rusya'dan NATO'ya diyalog mesajı
Beyrut patlamasıyla ilgili ifadeye çağrılan eski Lübnan Başbakanı Diyab, ABD'ye gitti
DÜNYA Lübnan'ın eski Başbakanı Diyab, ABD'ye gitti
Irak Başbakanı Kazımi: Saddam rejimi milyarlarca doları yurt dışına kaçırdı
DÜNYA Irak Başbakanı Kazımi'den açıklama
Afganistan: Kara para ve küresel terör finansmanı ile mücadele birimi FinTRACA sistemden düştü
DÜNYA Afganistan'daki kara para ile mücadele birimi ...
SON DAKİKA: Nagehan Alçı Afganistan'da! Taliban'dan tanınma ve yol haritası mesajları
DÜNYA Nagehan Alçı Afganistan'da! Taliban'dan tanınma ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.