Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya'nın Meram ilçesindeki bir işletmede yaşanan kanatlı hayvan ölümleri sonrası yapılan analizlerde; kuş gribi tespit edildiğini, hastalığın yayılmasını önlemek adına her türlü tedbirin alındığını ve salgın olarak nitelendirilebilecek bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuş gribi hastalığı özellikle göçmen kuşların göç mevsiminde ortaya çıkan başta kanatlı hayvanlarda görülen bir hastalıktır. 2023 yılında 158 ülkede, bu yıl şu ana kadar ise 74 ülkede kuş gribi vakası yaşanmıştır. Yakın zamanda kuzey yarım küreden güney yarım küreye yabani kuş göçü gerçekleşmiştir. Ülkemizin 3 ana kuş göç yolu üzerinde bulunması ve göç esnasında muhtelif sürelerde yabani kuşlara geçici ev sahipliği etmesi nedeniyle, Avrupa kıtasında ortaya çıkan vakaların ülkemize taşınması riski ortaya çıkmaktadır" denildi.