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İngiltere, "Küresel Yolsuzlukla Mücadele Rejimi" kapsamında 22 kişiye yaptırım kararı aldı

İngiltere'nin, "Küresel Yolsuzlukla Mücadele Rejimi" kapsamında Rusya, Güney Afrika, Güney Sudan ve bazı Latin Amerika ülkelerinde yolsuzluğa karışan 22 kişiye yaptırım kararı aldığı bildirildi.

İngiltere,
İngiltere'den 22 kişiye yaptırım kararı
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AA

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dünyanın en ciddi yolsuzluk vakalarından bazılarına karışan kişilerin, bugün açıklanan yaptırımlar kapsamında İngiliz bankaları aracılığıyla paralarını aklayamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Birleşik Krallık ekonomisinden kar sağlayan ve "İngiliz vatandaşlarını sömüren yozlaşmış aktörleri" durdurmak amacıyla Küresel Yolsuzlukla Mücadele Rejimi kapsamında ilk kez açıklanan yaptırımlarla Rusya, Güney Afrika, Güney Sudan ve bazı Latin Amerika ülkelerinden 22 kişiye seyahat yasağı getirildiği ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

Yolsuzluğun küresel ticareti ve uluslararası hukukun üstünlüğünü zayıflattığına dikkat çekilen açıklamada, Küresel Yolsuzlukla Mücadele Rejimi'nin İngiltere'nin yolsuzluk, rüşvet ve suistimalle mücadele etmesine olanak tanıyacağı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yolsuzluğun gelişmeyi yavaşlattığı ve fakir ulusların zenginliğini tükettiği için yıpratıcı etkiye sahip olduğunu ve "demokrasinin kuyusunu zehirlediğini" ifade etti.

Raab, "Yaptırım kararı alınan kişiler, dünya çapında en kötü şöhrete sahip yolsuzluk vakalarından bazılarına karıştılar. Yolsuzluğa karışanlara şunu söylüyoruz: Ülkemizde size veya kirli paranıza müsamaha göstermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, haklarında yaptırım kararı alınanlar, şu şekilde sıralandı:

"Sergei Magnitsky tarafından ortaya çıkarılan ve sahte vergi iadesi planıyla Rusya'da 230 milyon dolarlık varlığı zimmetine geçirerek yakın Rus tarihinin en büyük yolsuzluğuna karışanlar, Güney Afrika'daki yolsuzluğun merkezinde bulunan Ajay Gupta, Atul Gupta, Rajesh Gupta ve ortakları Salim Essa, dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Sudan'da önemli miktarda devlet varlığını zimmetine geçiren ve bunları Güney Sudanlı elitlere yönlendiren Sudanlı iş insanı Eşref Tohum Ahmed Hüseyin Ali, Latin Amerika'da uyuşturucu ticaretini desteklemek için rüşvet alan ve vatandaşlarını kalkınma için gerekli olan hayati kaynaklardan yoksun bırakan birkaç kişi."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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