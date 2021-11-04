İngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı

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İngiltere Merkez Bankası (BoE), yüzde 0.10'luk politika faiz oranı ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi. .

BoE, faizleri değiştirmeme kararını 2'ye karşı 7 oyla aldı. Üyelerin 2'si faizin artırılması yönünde oy kullandı.

BoE, varlık alım programında da değişikliğe gitmeyerek 895 milyar sterlin seviyesinde bıraktı. Programın 875 milyar GBP'lik kısmı tahvil, 20 milyar GBP'lik kısmı şirket tahvil alımından oluşmaya devam edecek.

En son 2020 yılı mart ayında 15 baz puan faiz indiren BoE son 14 toplantıda değişikliğe gitmedi.