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İngiltere Merkez Bankası faizi 0.1'de sabit bıraktı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faiz oranını yüzde 0.1’de sabit bıraktı.

İngiltere Merkez Bankası faizi 0.1'de sabit bıraktı
AA

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, politika faiz oranının beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 0,1 seviyesinde, tahvil alım hedefinin de 875 milyar sterlinde sabit bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada kararların bankanın Para Politikası Kurulu üyelerinin oy birliği ile alındığı kaydedildi.

Tutanaklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında devam eden aşılama sürecinin İngiltere dahil olmak üzere bazı ekonomilerin görünümünü iyileştirdiği belirtildi.

Tutanaklarda istihdam piyasasındaki göstergeleri yorumlamanın halen güç olduğu, 2020 yılının kasım ayında ülkede işsizliğin yüzde 5 seviyesine yükseldiği belirtildi.

Bankanın tutanaklarında İngiliz hükümeti tarafından 2020 yılının mart ayından bu yana salgın nedeniyle çalışamayacak olan vatandaşlara verilen desteğin işsizlikte ani yükselişi ciddi şekilde sınırladığı kaydedildi ve “İngiltere’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) 2021 yılı içerisinde aşılama programı devam etmesi, Kovid-19 kaynaklı sağlık endişelerinin azalması ve sınırlamaların kolaylaştırılması ile salgın öncesindeki seviyesine hızlı bir şekilde dönmesi öngörülüyor.” İfadesine yer verildi.

Öte yandan tutanaklarda ekonomi için görümümün olağan dışı şekilde belirsiz olduğu belirtilirken, bankanın varlık alım programının gözden geçirilmeye devam edileceği kaydedildi .

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