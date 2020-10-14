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İngiltere ve Galler'de nefret suçları arttı

İngiltere ve Galler'de işlenen nefret suçlarının sayısı, önceki seneye kıyasla yüzde 8 artarak 105 bin 90'a yükseldi.

İngiltere ve Galler'de nefret suçları arttı
AA

İçişleri Bakanlığınca açıklanan verilere göre, "ırk bağlantılı" nefret suçlarının sayısı, önceki yıla göre yüzde 6 artarak 76 bin 70'e çıktı ve toplam nefret suçlarının yüzde 72'sini oluşturdu.

Bu suç türünde özellikle haziran ve temmuzda görülen artışın, ABD vatandaşı siyahi George Floyd'un 25 Mayıs'ta polislerce öldürülmesinin ardından İngiltere ve Galler'de başlayan "Siyahların hayatı değerlidir" gösterileriyle aşırı sağcı grupların karşı protestolarından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

"Din" kaynaklı nefret suçlarının sayısı ise yüzde 5 azalarak 7 bin 203'ten 6 bin 822'ye geriledi. Böylece 2012 ve 2013'ten bu yana "dinle bağlantılı nefret suçlarında ilk kez düşüş" görüldü.

Bu suçlarda mağdurların yaklaşık yarısı (3 bin 89 vaka) Müslümanlardan oluşurken, Yahudiler de 1205 vakayla ikinci sırada yer aldı.

Sayıları önceki seneye oranla yüzde 8 artarak toplamda 105 bin 90 olarak kayıtlara geçen tüm nefret suçlarının yaklaşık yarısı, ırkçı nefreti körüklemek ve tehdit gibi eylemlerden, üçte birinden fazlası kişiye yönelik şiddetten oluştu.

İngiltere'de özellikle 2016'daki Brexit referandumu ve terör saldırılarının ardından nefret suçlarında belirgin bir artış görülmeye başlanmıştı.

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