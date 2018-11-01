Bülent Emrah Parlak, 3D Mapping teknolojisini kullanarak Türkiye’de bir ilke imza attı. Parlak, tiyatronun sahnelemeyle iç içe geçtiği 'Bülent Beyin Hikâyesi'nde insan beyninin diğer organlara karşı verdiği yönetim mücadelesini sahneye taşıyor.

Beyninizi nasıl bilirdiniz? Karışık, buruşuk... Mucizevi, yetersiz… Beyniniz sizi yönetirken içerde neler oluyor dersiniz? Üzüldüğünüzde, sevindiğinizde, kızdığınızda, âşık olduğunuzda, depresyona girdiğinizde beyniniz ne gibi mücadeleler veriyor? Beyin diğer organlarla nasıl bir iletişim kuruyor? İnsan beyni de insan olsaydı ne olurdu?

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Bülent Emrah Parlak, işte bütün bu soruların cevabını 'Bülent Beyin Hikâyesi'nde güldürü fırtınası eşliğinde veriyor. BKM Mutfak organizasyonuyla sahnelenen sine - tiyatro türündeki oyun 'Bülent Beyin Hikâyesi'nin galasında ünlü isimler sahnedeki Bülent Emrah Parlak'ı ve canlandırdıkları karakterler barkovizyondan yansıyan Şahin Irmak, Ersin Korkut, Sarp Apak, Murat Eken, Necip Memili, Melis Birkan, Gülhan Tekin, Burcu Biricik, Onur Buldu, Uğur Bilgin ve Erdem Baş'ın komedisini izledi.

Senaryosunu Uğraş Güneş'in yazdığı, Murat Eken'in yönettiği 'Bülent Beyin Hikâyesi'nin galasına Doğu Demirkol, Ekin Türkmen, Aybüke Pusat, Derya Karadaş, Özgür Ozan, Onur Atilla, Derya Alabora, Nevra Serezli, Aslı Tandoğan, Türkü Turan, Mehmet Erdem, Burak Kut, Barış Kılıç ve Bülent Çatar katıldı.

Bülent Emrah Parlak, 'Bülent Beyin Hikâyesi'nde, diğer organlara karşı yönetim mücadelesi veren 'Bülent Bey'in beynini canlandırıyor. Parlak, kendisine 3D Mapping teknolojisiyle eşlik eden meslektaşlarını sahneye çıkararak katkılarından dolayı teşekkür etti.

Doğu Demirkol

Melis Birkan

Aybüke Pusat

Aslı Tandoğan

Şahin Irmak

Emre Yetkin - Burcu Biricik

Türkü Turan

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