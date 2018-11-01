SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Şahin Irmak, Ersin Korkut, Sarp Apak, Murat Eken, Necip Memili, Melis Birkan, Gülhan Tekin, Burcu Biricik, Onur Buldu, Uğur Bilgi, Erdem Baş, Doğu Demirkol, Ekin Türkmen, Aybüke Pusat, Derya Karadaş, Özgür Ozan, Onur Atilla, Derya Alabora, Nevra Serezli
KÜLTÜR-SANAT
Haberler > KÜLTÜR-SANAT > İnsan beyni vücut bulup dile gelirse ne olur?

Bülent Beyin Hikâyesi'ne çok sayıda ünlü katıldı

BKM Mutfak tarafından sahnelenen, Bülent Emrah Parlak'ın 'Bülent Beyin Hikâyesi'nin galasında ünlü isimler kahkahaya boğuldu

01.11.2018 - 11:44 | Güncelleme:

Bülent Emrah Parlak, 3D Mapping teknolojisini kullanarak Türkiye’de bir ilke imza attı. Parlak, tiyatronun sahnelemeyle iç içe geçtiği 'Bülent Beyin Hikâyesi'nde insan beyninin diğer organlara karşı verdiği yönetim mücadelesini sahneye taşıyor.

Beyninizi nasıl bilirdiniz? Karışık, buruşuk... Mucizevi, yetersiz… Beyniniz sizi yönetirken içerde neler oluyor dersiniz? Üzüldüğünüzde, sevindiğinizde, kızdığınızda, âşık olduğunuzda, depresyona girdiğinizde beyniniz ne gibi mücadeleler veriyor? Beyin diğer organlarla nasıl bir iletişim kuruyor? İnsan beyni de insan olsaydı ne olurdu?

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Bülent Emrah Parlak, işte bütün bu soruların cevabını 'Bülent Beyin Hikâyesi'nde güldürü fırtınası eşliğinde veriyor. BKM Mutfak organizasyonuyla sahnelenen sine - tiyatro türündeki oyun 'Bülent Beyin Hikâyesi'nin galasında ünlü isimler sahnedeki Bülent Emrah Parlak'ı ve canlandırdıkları karakterler barkovizyondan yansıyan Şahin Irmak, Ersin Korkut, Sarp Apak, Murat Eken, Necip Memili, Melis Birkan, Gülhan Tekin, Burcu Biricik, Onur Buldu, Uğur Bilgin ve Erdem Baş'ın komedisini izledi.

Senaryosunu Uğraş Güneş'in yazdığı, Murat Eken'in yönettiği 'Bülent Beyin Hikâyesi'nin galasına Doğu Demirkol, Ekin Türkmen, Aybüke Pusat, Derya Karadaş, Özgür Ozan, Onur Atilla, Derya Alabora, Nevra Serezli, Aslı Tandoğan, Türkü Turan, Mehmet Erdem, Burak Kut, Barış Kılıç ve Bülent Çatar katıldı.

Bülent Emrah Parlak, 'Bülent Beyin Hikâyesi'nde, diğer organlara karşı yönetim mücadelesi veren 'Bülent Bey'in beynini canlandırıyor. Parlak, kendisine 3D Mapping teknolojisiyle eşlik eden meslektaşlarını sahneye çıkararak katkılarından dolayı teşekkür etti.

 Doğu Demirkol

 Melis Birkan

 Aybüke Pusat

Aslı Tandoğan  

Şahin Irmak

Emre Yetkin - Burcu Biricik

Türkü Turan

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 3
  • Misafir 1 saat önce
    burcu biricik tek geçerim seni
  • Misafir 3 saat önce
    bülent bey çok yeteneklisiniz
  • Misafir 3 saat önce
    bu ünlülerin hiç birini tanımıyorum :)
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X