İnstagram dondurma işlemini merak edenler için yapılması gerekenleri hazırladık. Instagram hesap dondurma ile geçici şekilde hesabınızı pasif edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman da hesabınızı geri açabilirsiniz.

Instagram Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram hesabını geçici olarak kapatma diğer bir adı ile Instagram hesap dondurma linki son zamanların en popüler aranan internet sayfası oldu. Instagram dondurma işlemi, Instagram hesabınızı geçici süreliğine kapatıp istediğiniz zaman geri açmanızın mümkün olduğu bir işlemdir. Instagram hesabı kalıcı silme işlemi ise hesabınızı kalıcı olarak silinmesini sağlar ve geri açmanız mümkün olmaz. Bu iki olayı karıştırmadan nasıl yapacağınızı adım adım anlatıyoruz.

Instagram Dondurma İşlemi (Geçici Kapatma) Linki:

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/remove/request/temporary/

Öncelikle Instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan yada bilgisayarın internet tarayıcısından giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamaz ya da silemezsiniz bu sebeple tarayıcınızdan yukarıda verilen Instagram Dondurma İşlemi (Geçici Kapatma) Linkine girerek başlayacağız.

(Geçici Kapatma) Linkine girerek başlayacağız. Link üzerinden Istagram giriş sayfası çıkacaktır karşınıza burada hesabınıza giriş yapmak için kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek kendi hesabınıza giriş yapmış olacaksınız.

Açılan sayfanın sağ üst kısımdaki Profil simgesine dokunun veya tıklayın ve açılan Profil sayfanızdan “Profili Düzenle” yi seçin.

Açılan ekranda aşağıya inin ve sağ alttaki “Hesabımı geçici olarak kapat” butonuna dokunun veya tıklayın.

“Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusunun yanındaki açılır menüden size uygun olan seçeneklerden bir seçim yapın ve şifrenizi yeniden girin. Unutmayın ki hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden seçmiş olduğunuz bir sebep sonucunda görünür.

“Hesabı Geçici Olarak Kapat” butonuna dokunun veya tıklayın. Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza yeniden giriş yapabiliyor olmanız gerekir yani şifrenizi veya kullanıcı adınızı kesinlikle bilmeniz gerekmektedir eğer hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabınızı kapatmak istemiyor fakat hesabınızı görmesini istemediğiniz kişiler olabilir bu durumda kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir ya da hesabınızı görmesini istemediğiniz kişileri engelleyebilirsiniz.

Instagram hesabınızı geçici olarak kapattığınız ya da diğer ismi ile Instagram hesabınızı dondurduğunuz zaman Profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir ve hesabınıza yeniden giriş yaparak aktifleştirdiğinizde kaldığınız yerden devam etmenizi sağlar.