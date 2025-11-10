Habertürk
        Haberler Spor Futbol İtalya Inter: 2 - Lazio: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Inter: 2 - Lazio: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter sahasında karşılaştığı Lazio'yu 2-0 mağlup etti

        Giriş: 10.11.2025 - 00:47 Güncelleme: 10.11.2025 - 00:47
        Inter sahasında Lazio'yu devirdi!
        İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter sahasında Lazio'yu ağırladı. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi Inter 2-0 kazandı.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Martinez ve 62. dakikada Bonny kaydetti.

        Bu sonuçla puanını 24'e yükselten Inter zirvedeki Roma ile puanları eşitledi. Lazio ise 15 puanda kaldı.

        Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 81 dakika sahada kaldı.

        Serie A'nın 12. haftasında Inter sahasında Milan'ı ağırlayacak.

