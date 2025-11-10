Inter: 2 - Lazio: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter sahasında karşılaştığı Lazio'yu 2-0 mağlup etti
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter sahasında Lazio'yu ağırladı. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi Inter 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Martinez ve 62. dakikada Bonny kaydetti.
Bu sonuçla puanını 24'e yükselten Inter zirvedeki Roma ile puanları eşitledi. Lazio ise 15 puanda kaldı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 81 dakika sahada kaldı.
Serie A'nın 12. haftasında Inter sahasında Milan'ı ağırlayacak.