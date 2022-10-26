UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Inter, sahasında Viktoria Plzen'i ağırladı. İtalyan devi zayıf rakibini 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Inter'e üç puanı getiren golleri 35'te Mkhitaryan, 42 ve 66'da Dzeko ile 87'de Lukaku kaydetti.
Grupta ikinci sırada yer alan Inter bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken, üçüncü sıradaki Barcelona ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı ve bitime 1 maç kala adını son 16 turuna yazdırdı.
INTER TURLADI, BARÇA VEDA ETTİ
Inter, Barcelona ile oynadığı 2 maçtan 1 galibiyet, 1 beraberlik çıkarırken, rakibine ikili averajda üstünlük sağlayıp turladı. Barcelona ise Devler Ligi'ne veda etti.
Grubun son sırasındaki Viktoria Plzen ise 5 maç sonunda puanla tanışamadı ve Avrupa kupalarına elveda dedi.
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