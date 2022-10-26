UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Inter, sahasında Viktoria Plzen'i ağırladı. İtalyan devi zayıf rakibini 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Inter'e üç puanı getiren golleri 35'te Mkhitaryan, 42 ve 66'da Dzeko ile 87'de Lukaku kaydetti.

Grupta ikinci sırada yer alan Inter bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken, üçüncü sıradaki Barcelona ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı ve bitime 1 maç kala adını son 16 turuna yazdırdı.