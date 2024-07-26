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        Haberler Gündem Güvenlik Interpol'un kırmızı bültenle aradığı 'Baron' lakaplı zehir taciri Bodrum’da yakalandı - Öne Çıkan Haberler

        Interpol'un kırmızı bültenle aradığı 'Baron' lakaplı zehir taciri Bodrum’da yakalandı

        Güvenlik birimlerinin uyuşturucuyla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri 'Baron' lakaplı Alexander Nedevski Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen bir operasyonda konakladığı evde yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 19:38 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:44
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        Uyuşturucu baronu yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri 'Baron' lakaplı Alexander Nedevski (38), konakladığı evde yakalandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, İsveç makamlarınca 'uyuşturucu' ve 'para aklama' suçlarından kırmızı bültenle aranan 'Baron' lakaplı Alexander Nedevski'nin Bodrum'da olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin kaldığı eve tespit eden ekipler, bugün öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Sahte kimlikle yakalanan Alexander Nedevski, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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        #BODRUM
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