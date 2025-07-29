Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İntörn doktor kalp krizine yenildi! | Son dakika haberleri

        İntörn doktor kalp krizine yenildi!

        Hatay'da acı bir olay yaşandı. Kentte Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde görevli intörn doktor Cem Tadal, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İntörn doktor kalp krizine yenildi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde görevli intörn doktor Cem Tadal (24), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan intörn doktor Cem Tadal, 24 Temmuz'da ameliyattan çıktığı sırada asansörde fenalaşarak yere yığıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç doktor, meslektaşlarının müdahalesiyle ameliyata alındı. Tadal, aynı gün hayatını kaybetti.

        Yıl sonunda Tıpta Uzmanlık Sınavı'na gireceği öğrenilen Cem Tadal, 8 ay önce kendisinin kullandığı motosikletle geçirdikleri kazada hayatını kaybeden annesi Zührelcebin Tadal'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi Mezarlığı'ndaki mezarının yanına defnedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya