Gedson Fernandes, Rusya yolcusu: Benfica ile bonservis anlaşması!
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Portekiz basını, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferinin detaylarını duyurdu
Beşiktaş'ta uzun süredir gündemde olan Gedson Fernandes'in transferi resmiyet kazanmaya çok yakın. Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, transferin detaylarını duyurdu.
A Bola'nın haberine göre Beşiktaş, Benfica'da Gedson'un yüzde 50'lik kalan bonservisini 10 milyon euro karşılığında aldı.
Kara Kartal, Portekizli oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sine daha önce 6 milyon euro vermişti. Beşiktaş böylelikle Gedson için Benfica'ya 16 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Siyah-beyazlıların, Gedson'un bonservisinin tamamına sahip olunca Spartak Moskova ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaştığı iddia edildi.
Öte yandan Championat'ın haberine göre, Gedson Fernandes, Spartak Moskova'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak. Gedson bu sözleşme ile takımın en çok kazanan futbolcusu olacak.
Beşiktaş'ta 131 maça çıkan Gedson Fernandes, 18 gol atarken, 13 asist yaptı.