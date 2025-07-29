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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den uyarı! Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde - 29 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den uyarı! Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimlerinde sağanak yağmur etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 07:18 Güncelleme: 29.07.2025 - 07:18
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        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 34°

        Ankara

        Güneşli 41°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Güneşli 32°

        Bursa

        Güneşli 36°

        Adana

        Parçalı bulutlu 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 44°

        Gaziantep

        Güneşli 40°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 35°

        Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya'nın batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BALIKESİR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

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        EDİRNE °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 36°C

        Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

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        HATAY °C, 33°C

        Az bulutlu

        ISPARTA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 44°C

        Az bulutlu ve açık

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        ARTVİN °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        TRABZON °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 42°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 45°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 43°C

        Az bulutlu ve açık

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