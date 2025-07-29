Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 34° Ankara Güneşli 41° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 33° Trabzon Güneşli 32° Bursa Güneşli 36° Adana Parçalı bulutlu 34° Diyarbakır Güneşli 44° Gaziantep Güneşli 40° Ağrı Kısmen Güneşli 35°

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya'nın batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 36°C Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık REKLAM HATAY °C, 33°C Az bulutlu ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 40°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 41°C Az bulutlu ve açık NEVŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 35°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 36°C Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 35°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık ORTA ve DOĞU KARADENİZ Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 44°C Az bulutlu ve açık REKLAM ARTVİN °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 32°C Az bulutlu ve açık TRABZON °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 33°C