ABD'li Senatör Sanders Netanyahu'ya tepki: Bu bir yalan

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'de açlık olmadığına" ilişkin gerçeklikten uzak açıklamasına tepki gösterdi.

Dünyanın gözü önünde İsrail'in saldırıları altında Gazze'de açlık krizi yaşanırken, dünya basını da her gün bu felakete değiniyor. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu bunun doğru olmadığını savundu.

ABD'li Senatör Sanders, Netanyahu'ya tepki gösterdi ve "Netanyahu, "Gazze'de açlık yok" diyor. Bu bir yalan." dedi.

Netanyahu says there "is no starvation in Gaza."



That’s a lie.



Trump and Congress must decide: will you continue to support the starvation of children, or are you willing to use all possible U.S. leverage to stop this horrific humanitarian disaster? pic.twitter.com/zkh5kWGHUc — Bernie Sanders (@BernieSanders) July 28, 2025

"ÇOCUKLARIN AÇ BIRAKILMASINA DESTEK VERMEYE DEVAM MI EDECEKSİNİZ?"

Sanders sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump ve Kongre karar vermeli: Çocukların aç bırakılmasına destek vermeye devam mı edeceksiniz, yoksa bu korkunç insani felaketi durdurmak için ABD'nin tüm olası nüfuzunu kullanmaya hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

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Açlık sebebiyle bugüne kadar Gazze'de 88'i çocuk olmak üzere 147 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

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TRUMP: GAZZE'DE GIDA MERKEZLERİ KURACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump da dün İskoçya'da yaptığı Gazze'deki açlık krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "⁠Birçok insanı kurtarabiliriz. O çocukların bazıları gerçekten açlıktan ölüyor. Bunu görüyorum ve bunu uyduruyor olamazsınız." ifadelerini kullanmıştı.