AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, ocak-haziran döneminde de denetim faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdü.

VDK tarafından yürütülen vergi incelemeleri sonucu 2024 sonunda 159,75 milyar lira matrah farkı bulunurken bu yılın sadece ilk 6 ayında ortaya çıkarılan matrah farkı 134,89 milyar liraya ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre inceleme yoluyla bulunan matrah farkı yaklaşık yüzde 180, tarhı istenen vergi yüzde 150 ve önerilen ceza yüzde 112 artış gösterdi.

VDK'nin çalışmaları sonucu, 2024 yılında riskli görülüp izah vermesi istenen mükellefler vergi matrahlarını yaklaşık 17 milyar lira artırmış ve izah yoluyla yükseltilen vergi rakamı 2,25 milyar liraya ulaşmıştı. Bu yılın sadece ilk 6 ayında mükelleflerin izaha davet edilmesi sonucu artırılan matrah 42,3 milyar lirayı, vergi de 2,7 milyarı aştı. Böylece yılın daha 6 ayında geçen yılın rakamları aşıldı.

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Vergi müfettişleri, 2024 yılında ülke genelinde vergi daireleri nezdinde yürüttüğü teftiş çalışmalarında tespit ettikleri hususlarla geçen sene hazineye 1,6 milyar lira kazandırmıştı. Bu yılın ilk 6 ayında teftiş çalışmaları neticesinde bulunan matrah farkı 16,3 milyar lirayı aştı. Tarh ettirilen vergi tutarı da 1,8 milyar liranın üstüne çıkarak rekor düzeye ulaştı.