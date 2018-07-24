Inverness C.T. - Raith Rovers maçı istatistikleri

İskoçya Lig Kupası Grup C maçında Inverness C.T. ile Raith Rovers, 24 Temmuz 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Inverness C.T. 6 puanla 1. sırada, Raith Rovers 1 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Inverness C.T., son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Raith Rovers son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 517 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Inverness C.T. kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.60, Raith Rovers sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Inverness C.T. son haftadaki Raith Rovers müsabasında 1-0 kazandı.

Raith Rovers ise Inverness C.T. maçında 1-0 yenildi.

Inverness C.T., evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

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