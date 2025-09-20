Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer IOC'den Rus ve Belaruslu atletler için karar! - Diğer Haberleri

        IOC'den Rus ve Belaruslu atletler için karar!

        Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu atletlerin Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda "Tarafsız Bireysel Sporcu" (AIN) ünvanı ile yarışabileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 00:38 Güncelleme: 20.09.2025 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rus ve Belaruslu atletler için karar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        IOC yaptığı açıklamada, IOC Yönetim Kurulu'nun İtalya'nın Milan şehrinde yaptığı toplantıda aldığı kararla, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Rus veya Belarus uyruklu 32 sporcunun bir sorun yaratmadan oyunları bitirmesinin bu karar için referans olduğu belirtildi.

        Alınan kararla, Rusya-Ukrayna savaşını aktif olarak destekleyen veya savaşta yer alan sporcuların olimpiyatlarda yarışamayacağı vurgulandı.

        Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus veya Belarus ordusu veya ulusal güvenlik kurumlarıyla sözleşmesi olan sporcuların ve destek personelinin de 2026 Kış Olimpiyatları'nda yarışamayacağını ifade etti.

        Açıklamada ayrıca "Tarafsız Bireysel Sporcu" (AIN) unvanıyla yarışan atletlere, 2024 Paris Olimpiyatları'nda olduğu gibi 2026 Kış Olimpiyatları'nda da aynı kuralların uygulanacağı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya ve Muğla'da yangın
        Antalya ve Muğla'da yangın
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Dayısını ve yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı
        Dayısını ve yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"