İpek Filiz Yazıcı: Ufuk ile ev hallerimiz çok keyifli

"KARAKTERİN HİKÂYESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Ayrıca son dönemde proje okuduğunu ifade eden 23 yaşındaki oyuncu; "Klişe olacak ama okuyorum şu an. İçime sinen bir proje de var. Biraz da oynamadığım bir karakterde oynamak istiyorum. Karakterin hikâyesi benim için çok önemli. Ona göre inanarak ve duyguların ile oynuyorsun" diyerek bir projede aradığı özelliklere de değindi.