İpek Filiz Yazıcı: Ufuk ile ev hallerimiz çok keyifli
2022'de İtalya'da şarkıcı Ufuk Beydemir ile nikâh masasına oturan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, eşi ve evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu; "Ev hallerimiz çok keyifli. Ufuk'u ütü yaparken görmeyin"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İpek Filiz Yazıcı, Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yazıcı; "Bu yaz harika geçiyor. Geçen yaz ben tatil yapamamıştım. Bu yaz artık gidip geliyoruz sürekli, çok güzel geçiyor o yüzden. Çok güzel marka iş birliklerimiz de var, onlar için de gidip geliyoruz" dedi.
"KARAKTERİN HİKÂYESİ ÇOK ÖNEMLİ"
Ayrıca son dönemde proje okuduğunu ifade eden 23 yaşındaki oyuncu; "Klişe olacak ama okuyorum şu an. İçime sinen bir proje de var. Biraz da oynamadığım bir karakterde oynamak istiyorum. Karakterin hikâyesi benim için çok önemli. Ona göre inanarak ve duyguların ile oynuyorsun" diyerek bir projede aradığı özelliklere de değindi.
"HAYAL ETTİĞİMİZ ŞEY BUYDU"
Öte yandan şarkıcı Ufuk Beydemir ile evli olan İpek Filiz Yazıcı, eşiyle ilgili de konuştu. Oyuncu; "Ufuk'un bana yazdığı bir şarkı vardı. 'Sarı Sarı Saçlar' adında bir şarkıydı. Ben evde sürekli son ses açıp dinlerdim artık evdekiler de ezberlemişti. Artık ona bir klip çektik. Ufuk ile beraber ikimizin yer aldığı bir klip... Hayal ettiğimiz şey buydu. Çok içimize sinerek yaptık" diyerek güldü.
"UFUK'U ÜTÜ YAPARKEN GÖRMEYİN"
Eşiyle evde keyifli vakit geçirdiklerini söyleyen İpek Filiz Yazıcı; "Ufuk'u ütü yaparken görmeyin. Şimdi yaz diye biraz bir şeyler yapmak çok içimizden gelmiyor. Çünkü çok sıcak ama yemekler bende. Ayıptır söylemesi biraz güzel yemek yaparım. Kocamdan da duyarsınız bunu. Ev hallerimiz çok keyifli geçiyor. 7 - 8 aydır da diyetin içerisindeyiz. Şu sıra kısıtlı yemekler yapıyoruz. Ufuk, sanırım en çok köfte seviyor" ifadelerini kullandı.