"ANLAŞILMAYACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Fakat İpek Filiz Yazıcı, "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor" paylaşımına gelen yorumların ardından açıklama yapma gereğinde bulundu ve şu ifadeleri kullandı: Espri anlamayanlara özel bilgilendirme; Arkadaşlar Duru, Ufuk'un sırtındaki sivilce/siyah noktaları sıkmaya çalışıyor. Ufuk da bu tarz şeylerden hiç hoşlanmaz. Fotoğrafa bakınca ne yaptığı bence belli olduğu için bu kadar da anlaşılmayacağını düşünmemiştim. Teşekkürler iyi günler.