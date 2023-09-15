iPhone 15'i es geçmenize yol açacak, iPhone 16 iddiası!
Apple'ın lansmanında tanıtılan iPhone 15 serisi çok cazip bir ürün gibi gözükse de iPhone 16 hakkında ortaya atılan iddialar, iPhone 15 serisini sekteye uğratacak yönde. 2024 yılında çıkacak olan iPhone 16 ile ilgili iddialar doğru ise birçok kişi iPhone 15'i pas geçebileceğini söylüyor. İşte iPhone 16'da bulunması muhtemel olan özellikler.
Apple'ın yeni tanıttığı iPhone 15 serisi ne kadar cazip görünse de birçok kullanıcı tarafından iPhone 16 serisi şimdiden konuşulmaya başladı. iPhone 16 serisinin 15'e göre kullanıcılara çok daha fazla özellik sunacağı iddialar arasında yer alıyor. İşte iPhone 16'da olması beklenen üç önemli özellik.
1. KATI HAL - DOKUNSAL GERİBİLDİRİM TUŞLARI
iPhone 15 Pro modelleri yeni, ayarlanabilir aksiyon tuşuna sahip ve bu tuş uzun yıllardır kullanılan sessize alma düğmesi yerine getirildi.
Ancak teknoloji dünyasında dile getirilen iddialara göre iPhone 16 cihazlarında bundan çok daha fazlası olacak. iPhone 16 telefonlarda "Katı hal" tuşları karşımıza çıkabilir. Bu tuşlar aslında tuş gibi durmuyor sadece dokunarak geribildirim yoluyla panellere iletişim sağlıyorlar.
Mac Rumors'a göre, iPhone 15 modellerinde katı-hal tuşlara sahip olması gerekiyordu ancak üretimleri bir sonraki iPhone sersinde kullanılacak şekilde gecikti. Rumors'a göre iPhone 15 serisi almak yanlış olabilir. Çünkü iPhone 16 telefonlarda uygulancak katı-hal tuşları cihazı suya ve toza karşı daha dayanıklı hale getirecek.
2. EKRAN ALTINDAN FACEID
iPhone 16 cihazı ile ilgili bir başka iddia ise yeni telefonlarda Face ID sisteminin tamamen değişeceği yönünde. Bu iddiaya göre üst seviye iPhone 16 modellerinde devrim niteliğinde bir yenilik yaşanacak.
Ekranın altına yerleştirilecek Face ID özelliği kullanıcıları heyecanlandırsa da, Bloomberg'den Mark Gurman ve ekran analisti Ross Young'a göre böylesi bir güncelleme ancak 2025 yılında gerçekleşebilir.
3. GELİŞMİŞ İŞLEM GÜCÜ
iPhone cihazlar düzenli olarak performans konusunda aşılması gereken limitler belirliyor. iPhone 15 serisinde bu alışkanlık yine görüldü. Ancak iddia iPhone 16 serisinin daha hızlı olacağı ve A17 ve RAM miktarı ile yüz güldüreceği yönünde.
Kaynak: Mashable