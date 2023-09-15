iPhone 15'i es geçmenize yol açacak, iPhone 16 iddiası!

Apple'ın yeni tanıttığı iPhone 15 serisi ne kadar cazip görünse de birçok kullanıcı tarafından iPhone 16 serisi şimdiden konuşulmaya başladı. iPhone 16 serisinin 15'e göre kullanıcılara çok daha fazla özellik sunacağı iddialar arasında yer alıyor. İşte iPhone 16'da olması beklenen üç önemli özellik.

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1. KATI HAL - DOKUNSAL GERİBİLDİRİM TUŞLARI

iPhone 15 Pro modelleri yeni, ayarlanabilir aksiyon tuşuna sahip ve bu tuş uzun yıllardır kullanılan sessize alma düğmesi yerine getirildi.

Ancak teknoloji dünyasında dile getirilen iddialara göre iPhone 16 cihazlarında bundan çok daha fazlası olacak. iPhone 16 telefonlarda "Katı hal" tuşları karşımıza çıkabilir. Bu tuşlar aslında tuş gibi durmuyor sadece dokunarak geribildirim yoluyla panellere iletişim sağlıyorlar.

Mac Rumors'a göre, iPhone 15 modellerinde katı-hal tuşlara sahip olması gerekiyordu ancak üretimleri bir sonraki iPhone sersinde kullanılacak şekilde gecikti. Rumors'a göre iPhone 15 serisi almak yanlış olabilir. Çünkü iPhone 16 telefonlarda uygulancak katı-hal tuşları cihazı suya ve toza karşı daha dayanıklı hale getirecek.