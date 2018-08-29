IR Reykjavik - Fram maçı istatistikleri

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. IR Reykjavik, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü Fram takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. IR Reykjavik 17 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Fram 21 puanda ve 6. sırada. IR Reykjavik son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Fram, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 646 kodlu maçı oynayanlar; IR Reykjavik galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fram galibiyet oranı 0.00.

IR Reykjavik son hafta oynanan Valur maçında 2-0 yenildi.

Fram ise Fjolnir maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan IR Reykjavik, 7 gol attı ve 17 gol yedi.

Fram ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fram, 14 gol atarken 16 gol yedi.

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