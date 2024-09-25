İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya hazırız

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda konuştu.

Konuşmasına 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden önceki İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi anarak başlayan ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Reformlara, ulusal birliğe, dünyayla yapıcı etkileşime ve ekonomik kalkınmaya dayalı bir programla seçim kampanyasına girdim ve sandıkta halkımın güvenini kazanmayı başardım." ifadelerini kullandı.

İsrail'in başta Filistin ve Lübnan'da olmak üzere bölgedeki saldırganlığının muhtemel sonuçlarına karşı uyarılarda bulunan Pezeşkiyan, İsrail'in bir yıldır Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 41 binden fazla masum insanı katlettiğine dikkati çekti.

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Pezeşkiyan, buna karşılık hastanelere ve okullara dahi yönelen bu açık savaş suçları ve terör eylemlerinin İsrail'i destekleyen ülkeler tarafından "meşru savunma" olarak nitelendirilmesini eleştirdi.

İsrail işgaline karşı duran herkesi desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Dünya, şiddeti derhal durdurmalıdır. Gazze ve Lübnan'da kalıcı bir ateşkes sağlanmalı. Bölgeyi ve dünyayı ateşe vermeden bu rejimi durdurun." diye konuştu.

Pazeşkiyan, İsrail'in, İran'da düzenlediği suikastlar ve terör saldırılarının karşılıksız bırakılmayacağını ifade ederek, "Bilim adamlarımızı ve misafirlerimizi suikastlarla şehit eden, DEAŞ'a gizli açık destek veren İsrail'dir. Bu rejimin İran'da ve Lübnan'daki terör saldırıları yanıtsız kalmayacak." dedi.