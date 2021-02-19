İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 77 kişi hayatını kaybetti

AA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 77 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 18 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 678'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 341'e, vaka sayısının da 1 milyon 558 bin 159'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 669'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 331 bin 162 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 330 bin 898'e ulaştığını kaydetti.

Sözcü Lari, risk kategorisinde ülke genelinde 11 şehrin "kırmızı", 52 şehrin "turuncu", 217 şehrin "sarı" ve 168 şehrin de "mavi" bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.