İrem Derici ile Genco Ecer: Piyasanın en iddialı klibini çektik!

"Piyasanın en iddialı klibini çektik!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İrem Derici ve eski aşkı Genco Ecer, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda yeni şarkıları 'Konu O Olunca'nın lansmanını düzenledi.

Muhabirlerle sohbet eden Derici, çok heyecanlı olduğunu ve mutlu olduğunu dile getirdi. İrem Derici, şarkının sözlerinin tamamen Ecer'e ait olduğunu da ifade etti.

Bunun üzerine gazeteciler, Genco Ecer'e, "Söz yazarken neyden esinleniyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz?" sorularını yöneltti. Ecer, "Öyle dümdüz yazıyorum." diyerek, kahkaha attı.

Yeni şarkılarının klibiyle alakalı konuşan ünlü şarkıcı ise, "Piyasanın en iddialı klibini çektik Genco ile." açıklamasını yaptı.