2.Sayfa programına adı İrem Derici ile anılan Genco Ecer konuk oldu.Reklam ilişkisi sözlerine açıklık getiren Ecer, ‘Bir şeyler hissedildi başladık, biraz denedik olmadı ayrıldık’ dedi.
İşte Genco Ecer’in açıklamalarından satır başları…
İrem’le yaşadığımız tabi ki aşk değil. Ne İrem bana âşıktı ne de ben İrem’e… Bizim ortak noktamız müzikti o bizi bir araya getirdi. Arkadaş ortamında tanıştık. Bir şeyler hissedildi başladık, biraz denedik olmadı ayrıldık.
Herkesin başına gelebilecek bir durum. Bizim birlikteliğimiz de bir hafta sürdü. Ayrılmamızın belli başlı bir nedeni yok denedik olmadı.
Bilmiyorum o birini unutmak için mi yaptı ama bende öyle bir durum yoktu. Bizim en büyük yanlışımız daha yolun başında tanışma aşamasında ortaya çıkmamız oldu.
Bizim kameralara el ele çıkma fikrimiz İrem’indi. O daha hissettiklerini dolu dolu yaşan biri… Ben kameralar karşısında İrem’in yanında çok yeni bir insanım, alışık değilim.
Aramızda ufak bir pürüz vardı. Ben de Instagram’dan takip etmeyi bıraktım. Benden birkaç sonra o da beni takipten çıkardı. Bizim İrem’le öyle çok kötü bir ayrılığımız olmadı. Arasam açar konuşuruz. Aramızda problem yok şuan.
İrem çok doğal, enerjisi çok yüksek biri, bir şekilde insana değerli hissettiriyor. Beni o yanı çekti. Beni rahatsız edici herhangi bir konuşması olmadı.
Ben İrem’in ağzından kötü bir söz duymadım, bir hafta on gün boyunca yanımda lady gibiydi. Ama birlikteliğimiz çok kısa sürdü.
Benim reklam için İrem’le birlikte olduğumu söylediler bu durum beni rahatsız etti. Ben bugün bunları düzeltmek için konuştum.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.