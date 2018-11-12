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İşte Genco Ecer’in açıklamalarından satır başları…

İrem’le yaşadığımız tabi ki aşk değil. Ne İrem bana âşıktı ne de ben İrem’e… Bizim ortak noktamız müzikti o bizi bir araya getirdi. Arkadaş ortamında tanıştık. Bir şeyler hissedildi başladık, biraz denedik olmadı ayrıldık.