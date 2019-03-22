Türkiye İş Bankası, dünyada marka gücü en yüksek bankalar sıralamasında ilk 10 banka arasında yer alıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance'in yayımladığı Banking 500 2019 raporunda, İş Bankası, dünyanın marka gücü en yüksek 10 bankasından biri oldu.

Marka gücü endeksi, marka sadakati, farklı paydaş grupları nezdinde marka algısı gibi kriterlerdeki performansı ölçüyor.