İş Bankası şubeleri üzerinden yapabileceğiniz tüm bankacılık işlemlerini İş Bankası müşteri hizmetleri üzerinden de yapabilirsiniz. Makalemizde İş Bankası müşteri hizmetlerine dair tüm sorularınızın cevabını öğrenebilirsiniz.

İş Bankası Müşteri Hizmetlerine Nasıl Ulaşırım?

İş Bankası müşteri hizmetlerine tüm soru ve sorunlarınızın çözüme kavuşması için 444 02 02 numaralı hattan ya da 0850 724 0 724 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

İş Bankası Müşteri Şifresi Nedir?

İş Bankası müşteri şifresi, bankacılık işlemlerinizi yüksek güvenlik standartları ile yapmanızı sağlayan şifredir. Anında şifre ile şifrenizi belirleyemediyseniz 0850 724 0 724 İş Bankası müşteri hizmetleri üzerinden sırası ile 5, 1, 1 tuşlamalarını yaparak müşteri şifresi alma menüsüne giderek müşteri şifrenizi alabilirsiniz. Aynı zamanda İş Bankası bankamatiklerinden de müşteri şifrenizi belirleyebilirsiniz.

İş Bankası Müşteri Numarası Nedir?

İş Bankası müşteri numarası, İş Bankasında hesap açtığınızda sistem üzerinden otomatik olarak size atanan numaradır. Müşteri numaranız aynı zamanda banka kartınız ya da kredi kartınız üzerinde de yer alacaktır. Müşteri numaranızı İş Bankası telefon bankacılığına ulaşarak müşteri temsilcimizden öğrenebilirsiniz.

İş Bankası Kredi Kartımı İnternet Alışverişine Nasıl Açarım?

İş Bankası kredi kartınızı internet alışverişlerinize açmak için aralarında boşluk bırakarak ONAY yazıp kartınızın son altı rakamını yazdıktan sonra 4402’ye kısa mesaj gönderebilirsiniz. Kısa mesaj yerine 0850 724 0 724 İş Bankası müşteri hizmetlerinden, internet şubesi, iş Cep ya da İş Bankası şubelerinden kartınızı internet alışverişinize açabilirsiniz.

İş Bankası Kaç Yılında Kurulmuştur?

İş Bankası, Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır. Atatürk’ün emirleri ile İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar sonucunda 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulmuştur. İlk genel müdürü Celal Bayar olan İş Bankası, iki şubesi ve 37 personel kadrosu ile ilk hizmetine başlamıştır.

İş Bankası Saat Kaça Kadar Açık?

Resmi tatiller haricinde İş Bankası, haftanın beş günü sabah 09:00’da açılır ve 12.30’a kadar mesai yapar. İş Bankası, 12:30 ile 13:30 arasında öğle yemeği tatiline girer. 13:30 sonrasında ise 17:30’a kadar mesaiye devam etmektedir. İş Bankası Cumartesi ve Pazar günleri çalışmaz. Ancak AVM’lerde bulunan İş Bankası şubeleri cumartesi günleri 19:30’a kadar açıktır.