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İş Bankası, Türkiye’nin en güçlü markası oldu

Türkiye İş Bankası, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan listeye göre, Türkiye'nin en güçlü markası oldu

İş Bankası, Türkiye’nin en güçlü markası oldu
AA

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance'in yayımladığı "Brand Finance Turkey 100-2021" raporunda İş Bankası, Türkiye’nin en güçlü markaları sıralamasında, en yüksek güce sahip marka olarak ilk sırada yer aldı.

Brand Finance'ın raporunda; marka gücünün, markanın gelecekte değer üretebilme kabiliyetini gösterdiği belirtilerek, bu açıdan markaların güçlerini arttırması için gerekli yatırımları yapması, paydaşlar nezdinde olumlu ve talebi tetikleyici algı oluşturması, oluşan algıyı finansal sonuçlara yansıtma başarısı göstermesinin beklendiği kaydediliyor.

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