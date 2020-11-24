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İş Sanat'ta caz ziyafeti

“Genedos” caz projesi, sezonun ilk caz konseri için bu akşam İş Sanat'ta olacak. Saat 20.30’da başlayacak olan konser İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat'ta caz ziyafeti


Ozan Musluoğlu’nun da içinde bulunduğu “Genedos”, sezonun ilk caz konseri olarak bu akşam İş Sanat'ta. Piyano ve vokalde Eylül Ergül, davul ve vokalde Çağla Karaali, saksafon ve flütte Serdar Barçın, kontrbasta ise Ozan Musluoğlu’nun yer aldığı “Genedos” caz projesi, ana akım cazdan modern parçalara uzanan zengin bir repertuvarla caz severlerin karşısında olacak.


Konserde Beatles’tan Joe Henderson’a, John Lennon’dan Charlie Parker’a uzanan bir seçki yer alıyor. 24 Kasım Salı günü saat 20.30’da İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz izlenebilecek konser sezon sonuna kadar erişime açık olacak.

Ozan Musluoğlu
Ozan Musluoğlu

Program:

♫ Effendi, Mccoy Tyner

♫ Taste of Honey, Beatles

♫ Blackbird, Beatles

♫ I love being here with you, Peggy Lee

♫ Georgia, Emily King

♫ A Touch of Paradise, Beady Belle

♫ Recorda me, Joe Henderson

♫ Oh my love, John Lennon

♫ Au privave, Charlie Parker

♫ Best Part, Daniel Caesar

Eyl&uuml;l Erg&uuml;l
Eylül Ergül

İŞ SANAT'TA KASIM AYI PROGRAMI

 

25 Kasım 2020 saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “12. Gece”

 

29 Kasım 2020 saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Alaaddin”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

 

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