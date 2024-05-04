İşaret fişeğiyle yaralayan taraftarın cezası belli oldu

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Furkan Ersanlı ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanık ifadelerinin ardından son sözleri sorulan Ersanlı, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kimseyi yaralamak gibi bir niyeti olmadığını ifade etti.

TOPLAM 15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ İHA'da yer alan habere göre "Vicdan azabı çekiyorum" diyen sanık, tahliyesini isterken, verilen aranın ardından kararını açıklayan heyet, tutuklu sanık Ersanlı'ya, "silahla kasten yaralama"dan 11 yıl 3 ay, "spor alanlarına yasak madde sokulması"ndan 2 yıl 1 ay ve "müsabaka düzeninin bozulması" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Toplam 15 yıl hapis cezasına hükmedilen sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. REKLAM