Doğu illeri için uyarı, Batı için sevindiren haber

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava DurumuISINIYOR! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Doğu illeri için uyarı, Batı için sevindiren haber
ABONE OL

Meteoroloji'den Doğu illeri için uyarı, Batı için sevindiren haber

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin doğusunda yağışlar devam ediyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış beklenirken, Kars, Ardahan çevrelerinde de kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları batıda 2 ila 6 derece artacak

ISINIYOR! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Doğu illeri için uyarı, Batı için sevindiren haber
Doğu illeri için uyarı, Batı için sevindiren haber
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Osmaniye, Ordu, Tokat, Sivas ve K. Maraş çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara, Batı Karadeniz'in batısı, İzmir kıyıları, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! 14 emekli amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
GÜNDEMEmekli amiraller adli kontrol şartıyla serbest
İstanbul'da Ramazan davulcusundan koronavirüs bestesi
GÜNDEMRamazan davulcusundan koronavirüs bestesi
İzmir sahur vakti saat kaçta başlıyor? 13 Nisan İzmir sahur ne zaman bitiyor? 2021 İzmir imsakiyesi
GÜNDEMİzmir sahur vakti 2021
13 Nisan Ankara sahur saat kaçta başlıyor? Ankara sahur vakti ne zaman bitiyor? 2021 Ankara imsakiye
GÜNDEMAnkara sahur vakti 2021
Elazığ'da pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
GÜNDEMElazığ'da pompalı saldırı: 1 ölü
İstanbul sahur saat kaçta? 13 Nisan İstanbul sahur vakti ne zaman? 2021 İstanbul imsakiyesi
GÜNDEMİstanbul sahur vakti 2021
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon: 84 gözaltı kararı
GÜNDEMİzmir merkezli FETÖ operasyonu: 84 gözaltı kararı
Ramazan duası nasıl okunur? İftar ve sahur duaları nelerdir?
GÜNDEMRamazan duası nasıl okunur?
Fitre ne zaman verilir? 2021 Fitre ne kadar?
GÜNDEMFitre ne zaman verilir?
Son dakika haberleri: Savcı, kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı iddiası!
GÜNDEMDoktora gözaltı