ISINIYOR! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Doğu illeri için uyarı, Batı için sevindiren haber

Doğu illeri için uyarı, Batı için sevindiren haber 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Osmaniye, Ordu, Tokat, Sivas ve K. Maraş çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara, Batı Karadeniz'in batısı, İzmir kıyıları, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı