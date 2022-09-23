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Haberler Gündem İSKİ açıkladı: Sular saat kaçta, ne zaman gelecek? 23 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi arıza duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan yerler
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İSKİ duyurdu: 23 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi olan ilçeler İSKİ arıza su kesintisi duyuruları ile belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da suların ne zaman geleceğini açıkladı. İSKİ arıza duyurusuna göre bugün; İstanbul'un Kartal ilçesinde 9 saat, Sultanbeyli ilçesinde ise 8 saat su kesintisi yaşanacak. İşte 23 Eylül Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları...

İSKİ açıkladı: Sular saat kaçta, ne zaman gelecek? 23 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi arıza duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan yerler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bugün İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre; 6 ilçede su kesintisi meydana gelecek. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 23 Eylül Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları...

23 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.09.2022 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.09.2022 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Yunus Mah,Topselvi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 23.09.2022 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.09.2022 08:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.09.2022 10:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 23.09.2022 09:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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