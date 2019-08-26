Yeni sinema projesi ‘Adanış; Kutsal Kavga’ adlı aksiyon filminin setinden geldiğini belirten İsmail Filiz, çekimlerin tamamlandığını ve zorlu bir aksiyon filmi çektiklerini dile getirdi.

Filiz, “Çekimler nihayet bitti. Yorucu ve zor sahneleri olan bir film çektik. Bu filmde limitleri zorladım diyebilirim. Dublör kullanmadım hiç bir sahnede. Merakla bekliyorum vizyona gireceği tarihi.” açıklamasında bulunarak objektiflere poz verdikten sonra bir restorana giriş yaparak, dostlarıyla keyifli vakitler geçirdi.