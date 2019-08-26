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HaberlerMagazinİsmail Filiz: Limitleri zorladım - Magazin haberleri 2019

İsmail Filiz: Limitleri zorladım

Yakışıklı oyuncu İsmail Filiz, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı

İsmail Filiz

Yeni sinema projesi ‘Adanış; Kutsal Kavga’ adlı aksiyon filminin setinden geldiğini belirten İsmail Filiz, çekimlerin tamamlandığını ve zorlu bir aksiyon filmi çektiklerini dile getirdi.

Filiz, “Çekimler nihayet bitti. Yorucu ve zor sahneleri olan bir film çektik. Bu filmde limitleri zorladım diyebilirim. Dublör kullanmadım hiç bir sahnede. Merakla bekliyorum vizyona gireceği tarihi.” açıklamasında bulunarak objektiflere poz verdikten sonra bir restorana giriş yaparak, dostlarıyla keyifli vakitler geçirdi.  

 

 

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