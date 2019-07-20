Bir dönem Ezel dizisinde oynadığı Ömer karakteri ile hala hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu İsmail Filiz, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Spor çıkışı görüntülenen oyuncu, önümüzdeki aylarda yeni bir projeye imza atıp, beyaz perdede boy göstereceğini dile getirdi.

Sinema filmi hakkında bilgi vermekten kaçınan yakışıklı oyuncu, aksiyon filmi ile sevenleriyle buluşacağını ifade ederek objektiflere poz verdi. Daha sonra bir restorana giriş yaparak yemek yiyen İsmail Filiz, aracıyla alışveriş merkezinde ayrıldı.