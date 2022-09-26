İsmet İnönü hangi cephelerde savaşmıştır?

Mondros Mütarekesi’nin ardından İstanbul’a gelen Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve Anadolu’da başlatacağı mücadelede kendisine yardım etmesini istemiştir.

Kafkas Cephesi’ndeki katkılarından sonra Halep’te de görev yapan İsmet İnönü, 1917 tarihinde Filistin Cephesi’ne atanmış ve burada 20. Kolordu Komutanlığı’na getirilmiştir.

1. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Kolordu Komutanı olarak Mustafa Kemal Paşa ile birlikte çalışmıştır. 1916 yılında Kafkas Cephesi’ndeki bir dizi çatışmayı da yöneten İsmet İnönü daha sonra 4. Kolordu Komutanlığı’na atanmıştır.

1914 tarihinde yarbay rütbesine terfi eden İnönü, 1915 senesinde 2. Ordu Kurmay Başkanlığı’na getirilmiş ve aynı yıl albay olmuştur.

HITTİN SAVAŞI NE ZAMAN, KİMLER ARASINDA OLDU?

Milli mücadelenin en önemli savaşlarından olan ve Yunan ilerleyişini durduran 1. ve 2. İnönü Savaşları komutanı kimdir? İşte tüm detaylar…

Mustafa Kemal Paşa’nın 27 Aralık 1919 günü Ankara’ya gelmesinin ardından İsmet İnönü Ankara’ya davet edilmiştir. Üstlerinden izin almadan Ankara’ya gelip Mustafa Kemal Paşa ile görüşen İsmet Paşa yeniden İstanbul’a dönerek çalışmalarını bir süre daha İstanbul’dan yürütmüştür.

16 Mart 1920’de İstanbul’un işgal edilmesinin ardından İsmet İnönü İstanbul’dan ayrılarak Ankara’ya gelmiş ve bu tarihten itibaren Mustafa Kemal Paşa ile birlikte milli mücadelede yer alarak Kurtuluş Savaşı’nın en önemli komutanlarından birisi olmuştur.

Peki, İsmet İnönü Kurtuluş Savaşı’nda hangi cephenin komutanlığını yaptı? 1920 senesinde Genelkurmay Başkanlığı’na getirilen İsmet İnönü ilk olarak Batı Cephesi’nin kuzey kesiminin komutanlığına atanmış ve burada Çerkez Ethem İsyanı gibi birçok isyanın bastırılmasında etkin bir rol oynamıştır.

1. ve 2. İnönü Savaşı’nın komutanı kimdir sorusunun cevabı da İsmet İnönü olacaktır. 1. İnönü Savaşı’nda Yunan ilerleyişini durdurarak büyük bir zafer kazanılmasını sağlayan İsmet İnönü, buradaki başarılarından sonra tümgeneral rütbesine terfi etmiş ve paşa olmuştur.

İkinci İnönü Savaşı’nın ardından, Mustafa Kemal Paşa tarafından gönderilen bir telgrafla tüm millet adına kutlanan İsmet Paşa Meclis’e gelerek alkışlar eşliğinde bir konuşma yapmış ve tümgeneral rütbesine terfi etmiştir.

4 Mayıs 1921 tarihinde Batı Cephesi Komutanlığı’na atanan İsmet İnönü bu tarihten itibaren tümgeneral rütbesiyle Batı Cephesi Komutanı olarak görev yapmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın en önemli aşaması olan ve yurdun Yunan işgalinden temizlenmesi anlamına gelen Büyük Taarruz’dan sonra korgeneral rütbesine terfi eden İsmet İnönü; savaş cephelerinde kazanmış olduğu başarılardan ötürü Mustafa Kemal Paşa tarafından, ateşkes görüşmelerinde bulunmak üzere Mudanya’ya gönderilmiştir.

Kurtuluş Savaşı’nın en önemli komutanlarından biri olan İsmet İnönü, savaşın sona ermesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından yeni kurulan cumhuriyetin ilk başbakanı olarak görev yapmıştır.