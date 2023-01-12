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Haberler Dünya İspanya'da grev: Sağlık hizmetleri felce uğradı
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İspanya'da doktorların grevi ve hasta yoğunluğundan sağlık hizmetleri felce uğradı

İspanya'da sağlık çalışanları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için yeniden iş bıraktı. Bu sebeple hasta sayısındaki artış, sağlık hizmetlerinin aksamasına sebep oldu

İspanya'da grev: Sağlık hizmetleri felce uğradı
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AA

İspanya'da doktorların grevi ve solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı hasta sayısındaki artış, hastanelerde aşırı yoğunluğa ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oldu.

Başkent Madrid'de maaş artışı, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve personel alımı taleplerinin özerk yönetim hükümeti tarafından karşılanmadığı gerekçesiyle 21 Kasım'da başlattıkları süresiz greve Noel döneminde ara veren aile ve ambulans hekimleri, bugün itibarıyla yeniden iş bıraktı.

Benzer şekilde Katalonya, Valensiya, Extremadura, Endülüs, Navarra ve Aragon özerk yönetimlerinde de doktorlar ocak içinde greve gitme kararı aldıklarını duyurdu.

Bazı sağlık merkezlerinde hastaların 3-4 gün koridorlarda beklediği, acil servislerde aşırı yoğunluklar olduğu belirtiliyor.

San Sebastian de los Reyes Prenses Sofia Hastanesi Acil Servis Müdür Yardımcısı Maria Jesus Escobar, İspanyol resmi televizyonu TVE'ye verdiği demeçte, "Yaşlı ve durumu ağır hastaları koltuklarda yatırıyoruz çünkü yeterli sayıda yatak yok. Geçen salı acile 79 hasta geldi. Bunlardan 46'sının yatışı gerekiyordu ve sadece 5 doktorumuz vardı. Bazı hastalar servise yatış yapabilmek için 3 gün koridorda bekliyor." şeklinde konuştu.

Madrid'deki La Paz Hastanesinin çalışanları da 32 yataklı serviste 49 hastanın, 34 kişilik hasta kabul odasında da 62 kişinin beklediğinden şikayetçi oldu.

Toledo Üniversite Hastanesi Acil Servis bölümünde ise 63 hastanın yatış için 72 saattir beklediği bildirildi.

İspanya'da doktorların bağlı olduğu sendikaların açıkladığı takvime göre, Valensiya'da 17-18 Ocak, Endülüs'te 20 Ocak, Aragon'da 23-24 Ocak, Katalonya'da 25-26 Ocak, Extremadura'da 26-27 Ocak ve 30 Ocak'tan itibaren her pazartesi grev yapılacak. Navarra'da ise 1 Şubat'ta iş bırakacak sağlık çalışanlarının grev için diğer bölgelerde de tarih belirleme çalışmaları yaptığı belirtiliyor.

Diğer yandan İspanya Sağlık Bakanı Carolna Darias, grevin durdurulması için sendikalara ve özerk yönetim hükümetlerine diyalog çağrısında bulundu.

Darias ayrıca, ABD'de hızla yayılan ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de gelen Kovid-19'un alt varyantı "Kraken"e karşı halkı uyararak, özellikle yaşlılara Kovid-19 aşısı hatırlatma dozu yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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